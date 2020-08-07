В Украине заработал новый рынок газа: что изменилось для потребителей

С 1 августа в нашей стране заработал конкурентный рынок газа для населения, на котором цена определяется рыночными механизмами, а потребитель может самостоятельно выбрать себе поставщика. К этой реформе, которая была успешно реализована во многих развитых странах мира, Украина шла с 2015 года. Сначала такой рынок был запущен для промышленных потребителей, и в течение последних лет десятки поставщиков газа конкурируют между собой за клиентов. Цена для промышленности определяется рыночными методами на основе спроса и предложения и зависит, как правило, от объема потребления газа.

Что касается поставок газа населению, то с 2015 года по настоящий момент в стране действовало положение о возложении специальных обязательств (ПСО), согласно которому стоимость газа для бытовых потребителей определялась по утверждаемой правительством формуле, а сам газ поставлялся по цепочке: добываемый госкомпанией «Укргазвыдобування» ресурс через государственный холдинг «Нафтогаз Украины» передавался региональным газсбытам. А те уже продавали ресурс населению и обслуживали граждан через свои сервисные центры или диджитал платформы.

Решением правительства цена на газ для бытовых потребителей с 1 августа отпущена в свободное рыночное плавание, а «Нафтогаз» больше не обязан поставлять ресурс газсбытам. Они будут покупать его на рынке.

Перейти к рыночным отношениям на рынке газа украинское правительство неоднократно призывали крупнейшие кредиторы и партнеры нашей страны - Всемирный Банк, Европейская комиссия.

Открытие рынка газа для населения было одним из основных условий предоставления Украине 18-месячной программы поддержки на 5 млрд долларов Международным валютным фондом.

Несмотря на то, что данная реформа является революционной для Украины и кардинально меняет взаимоотношения между поставщиком и потребителем, государство так и не выполнило качественно это домашнее задание, рынок не готов к полноценному открытию, а население ничего не знает о произошедших изменениях правил.

Поэтому УНИАН решил ответить на основные вопросы.

Кто поставляет газ населению, сколько таких компаний?

До сегодняшнего дня большинству украинских семей природный газ поставляли региональные газовые компании - газсбыты. В Украине таких поставщиков 39. Последние годы они развивали онлайн сервисы и сети региональных отделений в регионах для обслуживания клиентов.

После запуска конкурентного рынка газа на него могут выйти и новые компании, которые захотят работать с населением.

На сегодня в лицензионном реестре Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), находится 772 компаний, имеющих право осуществлять поставки природного газа.

Так как теперь цены на газ для населения будет формировать рынок, то у потребителя появляется возможность найти себе поставщика, который предложит лучшую цену и более интересный сервис. Важно только не ошибиться с выбором.

Как выбрать нового поставщика?

На сегодня в Украине не существует единой онлайн платформы, где потребитель может в несколько кликов по заданным параметрам выбрать для себя наиболее оптимального поставщика.

В то же время, как сообщил эксперт в энергетической сфере Дмитрий Марунич, наличие такого сервиса не обязательно – поставщики сами будут себя рекламировать и выходить на потребителя.

«Поставщики будут пытаться рекламировать свои услуги. Ситуация очень простая, смотрим в открытых источниках что за поставщик, может ли он поставить газ на конкретной территории конечному потребителю», - отметил он.

При этом существует риск нарваться на недобросовестные компании, которые будут предлагать невероятно привлекательные условия поставки газа, а на деле окажутся мошенническими структурами.

Как рассказал советник председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов, при выборе нового поставщика потребителю не нужно спешить, а необходимо очень внимательно изучить компанию.

По его словам, поставщик обязательно должен иметь лицензию, выданную НКРЭКУ. Копию такой лицензии надежные поставщики обычно размещают на своем сайте, наличие которого также является обязательным требованием.

Среди других обязательных требований: поставщик должен создать точки контакта с потребителем, а в случае заключения договора поставщик должен обеспечить наличие личного кабинета потребителя.

«При выборе поставщика газа необходимо обращать внимание на наличие всего вышеперечисленного в «клиентском активе» того или иного поставщика, в частности, наличие сети отделений для обслуживания клиентов, веб-сайта, где все понятно описано, онлайн сервисов для потребителей газа, в том числе личного кабинета, мобильного приложения и тому подобное», - отметил он.

Также он подчеркнул, необходимо помнить, что поставка природного газа бытовому потребителю осуществляется на основании типового договора, утвержденного НКРЭКУ, с которым можно ознакомиться на сайте регулятора.

«Поставщик природного газа не имеет права в одностороннем порядке изменять условия указанного договора, а поэтому потребители имеют возможность проверять соответствие условий», - отметил он.

Также он сообщил, что потребителю необходимо внимательно изучить договор на предмет наличия четкой цены, так как государство больше не регулирует стоимость газа для населения.

«Поскольку с 1 августа 2020 года цена природного газа для бытового потребителя больше не будет регулироваться государством, - необходимо внимательно обращать внимание на раздел IV и, в частности, пункт 4.1 договора с поставщиком, который должен содержать четкую цену», - сказал эксперт.

Нужно ли менять поставщика?

Открытие рынка газа для населения принесло потребителю то, чего у него никогда не было: право выбора. Вы можете остаться со старым поставщиком – договор автоматически продолжит действовать, а можете найти себе нового поставщика. Выбирать потребителю.

Как отметил Марунич, потребитель и раньше имел право поменять поставщика, однако менять не было на кого. Из-за того, что цена газа для населения определялась по формуле и в подавляющем количестве случаев была существенно ниже, чем для промышленных потребителей, то частные поставщики просто не выходили на этот сегмент рынка.

Теперь ситуация может кардинально измениться, так как для населения будет действовать рыночная цена на газ.

«Если потребитель не имеет оснований менять поставщика в лице газсбыта или другого, то он может ничего не делать. Ничего от него не требуется. Потребитель может продолжать покупать газ по действующему соглашению с текущим поставщиком или найти себе другого, если он этого хочет. Потребитель мог и раньше это сделать, но как правило, цена, определенная правительством, была ниже рыночной, а с 1 августа больше этого не будет», - отметил он.

При этом, как отметил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, большого количества независимых поставщиков, желающих уже завтра выходить на рынок пока не наблюдается.

«Частные поставщики? Сейчас есть газсбыты в каждом регионе, есть «Нафтогаз». Да, есть компании, которые занимаются поставками, но будут ли они работать на рынке бытовых потребителей? Не знаю, посмотрим, время покажет. Пока я не вижу такой разветвленной сети, условий и сервисов, для того, чтобы вы могли в два клика сменить поставщика», - отметил Землянский.

«Ну, и собственно говоря, зачем? Что вас, как потребителя должно мотивировать к смене поставщика? Например, условия поставки. Я не думаю, что условия поставки от газсбытов и условия поставки от «Нафтогаза» будут принципиальным образом отличаться. Может, «Нафтогаз» начнет демпинговать, чтобы перетащить на себя потребителей. Такой вариант возможен, так как он монопольно поджал под себя 70 процентов добываемого газа в стране и продавать на бирже его не хочет», - добавил эксперт.

Марунич также прогнозирует, что сейчас потребители не будут массово менять поставщика.

«Что будет дальше, мне сложно сказать. Я не думаю, что сейчас массово абоненты побегут менять поставщика», - отметил он.

Что необходимо для смены поставщика?

Чтобы сменить поставщика достаточно обратиться в новую компанию и предоставить документы, удостоверяющие личность, право собственности или распоряжения жильем, последние платежки за доставку и потребление газа. Все остальное уже сделает новый поставщик.

«К новому поставщику нужно обратиться, у него должен быть колл-центр или другой способ связи. Затем необходимо отправить заявление, а все остальное уже должен делать сам поставщик. Единственное, от абонента требуется найти себе такого поставщика, выбирая между различными критериями. Прежде всего, это, наверное, ценовой критерий», - сообщил Марунич.

В то же время, стоит подчеркнуть, что переход к новому поставщику не означает, что долги перед старым будут прощены. Долги никуда не исчезнут - их нужно будет либо оплатить или реструктурировать.

Сама процедура смены поставщика сейчас максимально упрощена. При этом, как сообщил Нацвин-Степанов, несмотря на упрощенную процедуру в конечном итоге вряд ли мы увидим большие движения потребителей между поставщиками. Поставщики будут внимательно присматриваться к перебегающим потребителям.

«Существующая «методика» перехода бытовых потребителей от одного поставщика к другому достаточно либерализована по сравнению с предыдущей, так как дает возможность потребителям рассчитываться с предыдущим поставщиком «постфактум». Такая методика, с точки зрения поставщиков природного газа является достаточно рискованной, поскольку предоставляет возможность недобросовестным потребителям системно менять поставщиков, одного за другим, заведомо не рассчитавшись с поставщиками», - отметил эксперт.

«Данный факт очевидно будет побуждать поставщиков разрабатывать определенные сдерживающие условия поставки природного газа в части, например, оплаты газа и внедрения определенных предупредительных механизмов, которые в окончательном виде могут иметь обратный эффект на желание бытовых потребителей менять поставщиков природного газа», - добавил он.

Изменится ли качество газа при переходе к новому поставщику?

Как отметил Марунич, качество газа не зависит от поставщика. Какого бы поставщика не выбрал потребитель - он будет получать один и тот же ресурс, который находится под давлением в сети.

«Качество газа определяется действующими госстандартами. Они никак не меняются, и при смене поставщика вообще ничего не может меняться», - отметил эксперт.

Землянский также добавил, что с момента поступления природного газа в газотранспортную систему и газораспределительные сети за его качество отвечают, оператор ГТС и операторы ГРМ (облгазы). И по всем вопросам, касающимся качества природного газа, потребитель должен обращаться к оператору ГРМ (облгаз) в своем регионе, а не к поставщику.

В целом потребители в Украине получают природный газ высокого качества, он является достаточно высококалорийным. Этот газ даже более калорийный, нежели газ, который получают потребители в Европе.

Так что, по большому счету, неважно, какого поставщика выберет потребитель, так как он будет получать один и тот же газ из трубы. Разница лишь в цене и качестве сервиса, который предоставляет поставщик.

Что будет с ценами?

Это, наверное, наиболее острый вопрос для украинских потребителей.

С 1 августа правительство больше не будет регулировать цену газа для населения. Каждый поставщик будет выставлять свое предложение, которое ежемесячно будет пересматриваться.

Ожидается, что цена у разных поставщиков не будет существенно отличаться. Продавцы ресурса в Украине в течение последних нескольких лет ориентируются на цены главных европейских хабов.

Наверное, с точки зрения цены лучшего момента для открытия рынка найти было трудно. Сейчас стоимость газа находится на исторически низком уровне, однако, в июле она вновь начала расти, и к отопительному сезону газ может подорожать еще больше.

«Цена уже немного выросла. До июня газ дешевел, затем на биржах произошел разворот, и он подорожал. Вероятно, это подорожание продолжится и в августе-сентябре», - отметил Марунич.

Также он отметил, что Украине уже не будет такого разрыва в цене газа для промышленности и для населения. Ранее стоимость газа для промышленности существенно превышала цену для населения. Теперь же они будут отличаться не так значительно.

«Сейчас уже такого не будет, что цена на газ для населения ниже, чем для промышленности, так как это были специальные обязательства обсепечивать население газом по регулируемой цене. Вероятно, больше такого не будет. Особенно, если сравнивать с большой промышленностью, где большие объемы и, как правило, такие поставки более выгодны трейдерам, чем иметь дело с сотням или тысячами небольших абонентов. Вероятно, цена на газ для населения будет даже выше, чем цена для больших промышленных потребителей, как в Европе. Можно сказать, что в этом сегменте мы уже как в Европе», - отметил он.

В свою очередь, как прогнозирует Землянский, уже за август бытовым потребителям придется заплатить на 40 процентов больше, чем в июле.

«Сегодня правительство никак не влияет на «Нафтогаз», поэтому он будет предлагать конечным потребителям по той же цене, по которой он предлагает промышленности. На сегодня, это 3,5-4 тысячи гривен с НДС. Мы с вами платим в конце месяца, значит это по постоплате, то есть это верхняя планка цены. У нас сегодня цена где-то 2800 за тысячу кубов, а получим 4000. Вот вам и рост порядка на 40 процентов», - сказал Землянский.

При этом он отметил, что даже в случае стремительного роста стоимости газа в зимний период государство уже не сможет как-то повлиять на цену.

«У нас есть регулятор рынка НКРЭКУ, есть Антимонопольный комитет и все. НКРЭКУ никак не влияет на ценообразование, у нас же свободный рынок. Как сформировалась цена на бирже, по такой цене и будут продавать. При условии, что газ украинской добычи будет попадать на биржу», - отметил он.

Кто такой поставщик последней надежды и чем он может быть полезен потребителю?

Поставщик последней надежды - это компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он, по какой-то причине остался без своего поставщика.

То есть, это некий механизм страховки на рынке газа. В течение этих двух месяцев потребитель должен найти себе нового поставщика и заключить с ним контракт.

Правительство определило поставщиком последней надежды дочку «Нафтогаза» -«Газопоставляющую компанию «Нафтогаз Украины».

В то же время, Дмитрий Марунич считает, что «Нафтогаз» через механизм поставщика последней надежды хочет стать монополистом на рынке поставок газа для населения. Так как он предлагает ресурс по цене ниже рынка, тогда как, в европейской практике стоимость ресурса у поставщика последней надежды должна быть всегда выше, чем стоит ресурс на рынке. В противном случае, это может привести к перекосам и навредить конкуренции.

«Сейчас ситуация очень сложная. «Нафтогаз» и его дочерняя компания, которая является поставщиком последней надежды концентрируют в своих руках 100 процентов газа добычи «Укргазвыдобування». Как известно, они уже выставили цену на август 2800 грн за тысячу кубометров, так эта цена ниже, чем цена на бирже. Как мне известно, частные трейдеры, мягко говоря, в шоке. Потому что они априори такую цену не могут обеспечить, у них же нет доступа к ресурсу «Укргазвыдобування». Они, а это десятки трейдеров, которые планировали на этом сегменте рынка работать, они сейчас очень обеспокоены тем, что «Нафтогаз» их просто выдавит и за счет этой низкой цены захватит львиную долю рынка», - отметил он.

Он отметил, что если правительство не урегулирует этот вопрос, то конкурентный рынок газа для населения окажется под угрозой.

«К сожалению, не очень приятная ситуация. Это вопрос к власти, почему Министерство энергетики, регулятор, не обеспечили более эффективного регулирования этого сегмента, чтобы дать и другим трейдерам равные возможности. Сейчас «Нафтогаз» за счет цены может очень легко их всех выдавить», - отметил он.

С его словами согласен Валентин Землянский, который также отметил, что если «Нафтогаз» будет злоупотреблять своим монопольным положением, то никакого конкурентного рынка газа в Украине построено не будет.

«Это вопрос к Антимонопольному комитету, к соответствующим органам, которые должны заниматься не рыночными, антиконкурентными действиями. В случае, если «Нафтогаз» будет демпинговать, имея монопольный контроль над внутренней добычей, то он тут же получит иски от конкурентов на рынке», - сказал Землянский.

Несмотря на все трудности, Украина все-таки преодолела очередной рубеж на пути к своему экономическому преобразованию - открыла рынок газа для населения. Остается надеяться, что страна не остановится на полпути и доведет эту реформу до конца, а рынок газа станет хорошим примером для рынка электроэнергии.

Виктор Шевченко