Нынешний тариф - 1,68 грн за киловатт-час будет действовать только до конца июня.

В Кабинете министров анонсировали существенное подорожание электроэнергии.

Как сообщает ТСН, Кабмин планирует поднять стоимость киловатта для бытового потребителя с 1 июля. Таким образом, нынешний тариф - 1,68 грн за киловатт-час будет действовать только до конца июня.

В каждой области тариф будет отличаться, отмечают в Минэнерго. Например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн. Зато в Ивано-Франковской и Луганской областях – от 3,70 до 4 грн за киловатт. Такая дифференциация связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области – самый высокий.

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Тарифы на электроэнергию в Украине

Верховная Рада 13 апреля не поддержала возвращение к льготному тарифу на электроэнергию. Речь шла о тарифе на уровне 0,9 грн за кВт ч.

Также Рада отказалась восстановить льготные 100 кВт ч, в пределах которых будет применяться указанный тариф.

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Автор: Ирина Погорелая