Цена на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать с 1 мая по 30 июня 2021 года.

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о продлении до 30 июня действия тарифа на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Текст постановления от 28 апреля № 439 размещено на Правительственном портале.

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Согласно документу, цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать с 1 мая по 30 июня 2021 года.

Если бы правительство не продлило срок действия фиксированной цены, тарифы на электроэнергию для населения с 1 мая стали бы рыночными, а следовательно выросли в 2-3 раза.

Кроме того, согласно документу, государственным компаниям НАЭК «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» поручено до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине

24 марта Кабмин до 1 мая продлил действие фиксированной цены на электроэнергию для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за 1 кВт-ч.

28 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал принятие решения о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения.

28 декабря 2020 года правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при условии потребления до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установило ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт- ч на весь потребленный объем.

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Автор: Анна Бредихина