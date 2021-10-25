В Украине может начаться производство "зеленого" и "розового" водорода – Минэнерго

В Украине может начаться производство "зеленого" - с использованием возобновляемых источников энергии, и "розового" водорода на базе атомной энергетики.

Об этом сообщает Министерство энергетики в Facebook.

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Отмечается, что украинские и австралийские ученые будут сотрудничать в сфере водородной энергетики. Состоялась встреча заместителя министра энергетики Украины Юлии Подкоморной с заместителем главы миссии и консулом Посольства Австралии в Украине Робертом Вином Кертисом.

"Современный мир нуждается в замене традиционных видов топлива и энергоносителей. Мы считаем, что водородные технологии могут прийти им на смену", – цитирует пресс-служба Подкоморную.

Она сообщила, что на базе Минэнерго работает межведомственная рабочая группа по разработке Стратегии развития водородной энергетики в Украине до 2030 года. В составе группы сотрудничают представители профильных органов исполнительной власти, Верховной Рады, государственных компаний, учреждений, научно-исследовательских институтов, ассоциаций в сфере развития водородной энергетики, ведущие эксперты и другие специалисты.

Ожидается, что уже весной 2022 года стратегия будет готова.

"Сейчас в Украине рассматриваются возможности для производства розового водорода – на базе атомной энергетики, а также зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

Новый проект:

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с немецкой компанией RWE Supply&Trading запустит пилотный проект по производству "зеленого" водорода стоимостью 500 млн евро.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена в среднесрочной перспективе транспортировать в страны Европейского Союза водород, используя мощности своей газотранспортной системы.

Министерство энергетики в ближайшее время должно разработать стратегию водородной экономики Украины и регуляторное поле для запуска рынка водорода в нашей стране.

Водородная стратегия является неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент к 2050 году. Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

Автор: Анна Бредихина