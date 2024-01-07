Вероятно, украинцам стоит ждать отключения во время сезона значительных похолоданий.

В ближайшее время в Украине могут ввести плановые отключения электроэнергии. Вероятно, они будут иметь избирательный характер и будут применяться в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Как рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телемарафона, причиной плановых отключений может стать морозная погода.

"После масштабных обстрелов со стороны россиян в 2023 году некоторые из энергетических блоков находятся в аварийном состоянии", - сказал Омельченко.

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Эксперт отметил, что во время похолодания уровень дефицита мощностей в энергосистеме может достигать 2 гигаватт и более. Но этот дефицит можно покрыть, если импортировать электроэнергию из-за рубежа. Украина имеет такую возможность.

"Но все равно, в некоторые пиковые часы в Украине может ощущаться дефицит. Поэтому не исключено, что могут быть введены плановые отключения. Но это не значит, что они будут тотальными - это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковой нагрузки", - рассказал эксперт.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Напомним, что 2 января в Киеве и области из-за ракетной атаки произошли отключения света. Электроэнергия отсутствовала в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы.

В конце декабря вследствие мощного удара РФ по Украине произошли отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

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