По словам спасателей, при выключении света ребенок может чувствовать себя более уязвимым.

Из-за обстрелов россиянами украинских населенных пунктов в стране возможны отключения электроэнергии. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Там рассказали родителям, что надо заблаговременно рассказать детям, чтобы уменьшить их тревожность и стресс:

Восстанови спокойствие. Медленно вдохни и выдохни, разомни плечи, почувствуй под ногами пол, коснись стены.

Остановись и вспомни, в какой ты комнате и как в ней расставлена мебель.

Выставив вперед себя руки, понемногу дойди до места, где лежит фонарик.

Также спасатели рекомендуют родителям научить детей пользоваться фонариком - в телефоне и обычным, и держать его в одном и том же месте.

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"Предупредите, что во время отключения электроэнергии исчезает мобильная связь, поэтому ребенок может не дозвониться вам. Выделите полочку, где будут лежать батарейки, повербанк, фонарик, и вместе с малышами периодически наводите там порядок. Так ребенок будет чувствовать себя приобщенным", - советуют в ГСЧС.

Кроме того, чтобы преодолеть страх темноты спасатели рекомендуют время от времени собираться всей семьей в одной комнате, выключать свет, зажигать свечи или гирлянды и в спокойной атмосфере играть в настольные игры или просто разговаривать.

В то же время стоит обеспечить минимальное освещение детской комнаты: установить лампу-ночник с возможностью регулировать яркость, приобрести USB-лампу или светильник на аккумуляторе. А еще - приучить детей убирать вещи с пола, чтобы в темноте не перецепиться.

"Помните, что при выключении света ребенок может чувствовать себя более уязвимым. Если он боится, обнимите его и скажите, что вы вместе и точно со всем справитесь. Всегда транслируйте ребенку свою уверенность", - добавили в ГСЧС.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

2 января в Киеве и области из-за ракетной атаки произошли отключения света. Электроэнергия отсутствовала в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы.

В конце декабря вследствие мощного удара РФ по Украине произошли отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

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