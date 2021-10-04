В сентябре 2021 года на тепловые электростанции поступило 1,46 млн тонн угля, что соответствует уровню поставок в августе.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

В частности, в течение сентября на ТЭС поступило 1,35 млн тонн угля марки "Г" и 111 тыс. т угля антрацитовой марки.

Больше всего угля в сентябре поступило на Бурштынскую, Зуевскую и Запорожскую ТЭС. Все три станции принадлежат частной компании "ДТЭК Энерго".

По состоянию на 1 октября, на ТЭС находится 723 тыс. т. Это на 237 тыс. т выше минимально гарантированного уровня.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана и США в объеме около 0,5 млн тонн. Государственная "Центрэнерго" также законтрактовала поставки угля из США.

Автор: Иван Бойко