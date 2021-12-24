Контракт на транзит газа действует до 31 декабря 2024 года

Российская Федерация якобы готова вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину. Данный вопрос, по их мнению, должен обсуждать с точки зрения коммерции.

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в комментарии "РИА Новости".

По его словам, для начала необходимо понимать, кто, в каких объемах и на каких условиях будет закупать газ через Украину.

"Переговоры о продлении транзита можно проводить тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в этом случае будет считаться вторичной", - заявил Полищук.

Читайте такжеМиллион евро и "Северный поток-2" запустят без сертификации - экспертПри этом он считает, что Украина "из политических целей" говорит о продлении договора до его окончания.

Стоит отметить, что контракт на транзит российского газа через Украину действует до 31 декабря 2024 года.

Транзит газа - что известно

Президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, что Украина предложила России увеличить транзит природного газа в Европу и скидку, однако официального ответа на это предложение не получила.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Читайте такжеМы можем стать свидетелями газовой капитуляции Европы из-за действий России - экспертТранзит природного газа через Украину за 11 месяцев текущего года составил 38,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 114,8 млн куб. м.

Всего в Словакию поступило 24,849 млрд куб. м газа, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м, в Молдавию - 2,783 млрд куб. м, в Польшу — 3,524 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. м.

В ноябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,049 млрд куб. м, что на 414 млн куб. м больше, чем в октябре (+16%).

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