Как подчеркнул президент, в эти дни Украина стала мишенью очередной дерзкой террористической атаки России.

В результате атаки оккупантов в течение последних дней повреждено около трети украинской энергетики.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на втором заседании министерского круглого стола по поддержке Украины под руководством украинского правительства, группы Всемирного банка и МВФ.

"В эти дни наше государство стало мишенью очередной дерзкой террористической атаки России. Более сотни российских крылатых ракет и полсотни ударных дронов менее чем за двое суток против нашей гражданской инфраструктуры и объектов энергетики. И это всего лишь одна атака. Атака целенаправленно задела или повредил около трети украинской энергетики", - заявил глава государства.

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Он добавил, что полномасштабная война длится уже более 230 дней, и "человек, присвоившей Россию, не собирается завершать эту войну". "Он потратит еще десятки и десятки миллиардов долларов и согласует еще далеко не одну атаку, пока мы с вами не заставим Россию к миру – с ним или без него. Наше с вами сотрудничество приближает этот момент, приближает победу Украины", - добавил президент.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что чем больше помощи Украина получит сейчас, тем быстрее будет завершение войны, и тем надежнее гарантируем, что такая жестокая война больше никогда не расползется другими странами.

Массированный ракетный удар РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила ракетные атаки на 13 областей Украины и город Киев. В результате этого погибли 20 человек, травмировано 108. Повреждения получили 205 объектов, в частности, 45 домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Сегодня, 12 октября, в компании "Укрэнерго" сообщили, что стабилизировали энергопитание Киева и центральных областей Украины.

Сообщалось, что враг выпустил по Украине 84 ракеты (в частности, Х-101, х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С"), 24 беспилотника. Украинский Forbes оценил выпущенные в этот день ракеты в 400-700 миллионов долларов.

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