Это первая в истории поставка российской нефти в Пакистан.

В Пакистан прибыла первая партия российской сырой нефти со скидкой, предусмотренной новой сделкой, заключенной между Исламабадом и Москвой.

Как заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, это первая в истории поставка российской нефти в Пакистан. Он также уточнил, что нефть доставлена в Карачи и на данный момент она находится в состоянии разгрузки, сообщает Reuters.

"Рад сообщить, что первая российская партия сырой нефти со скидкой прибыла в Карачи... Это первая в истории поставка российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией", - отметил Шариф.

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Официальный представитель порта сообщил, что нефть находится в процессе разгрузки. Как говорится в материале, нефть со скидкой улучшит позиции Пакистана, который столкнулся с кризисом платежей и рискует объявить дефолт по своему долгу.

Россия же в результате сделки получает выход на новый рынок, в добавление к растущим продажам Москвы в Индию и Китай. Ожидается, что импорт сырой нефти в страну достигнет 100 000 баррелей в день после прибытия первой партии 12 июня.

Подтверждения того, как будет производиться оплата, не поступало. Однако Пакистан недавно объявил о намерении разрешить бартерную торговлю с Россией, Афганистаном и Ираном, что, по мнению аналитиков, может снизить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоносителей.

Пакистан и российская нефть

16 декабря 2022 года министр нефти Пакистана Мусаддик Малик заявил о том, что Россия снизила цену на нефть для Пакистана. Сообщалось, что Пакистан будет покупать российскую нефть со скидкой, так как спотовые цены остаются за пределами ценового диапазона Пакистана.

20 апреля 2023 года Пакистан впервые закупил уцененную российскую нефть. Сообщалось, что Пакистан будет покупать только нефть, а не рафинированное топливо. Ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в сутки, если первая сделка пройдет гладко.

Пакистанская Refinery Limited (PRL) (PKRF.PSX) сначала будет перерабатывать российскую нефть в пробном цикле, а затем Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие нефтеперерабатывающие заводы.

По состоянию на 10 мая 2023 года сообщалось о том, что Пакистан не хочет платить Кремлю за нефть в долларах. Пакистан заинтересован в долгосрочной сделке на покупку российской нефти, однако предпочитает производить оплату в валюте Китая, а не США, несмотря на то, что первая партия была оплачена в американских долларах.

Министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан заявил, что Пакистан хотел бы, чтобы дальнейшие закупки осуществлялись в юанях, поскольку страна имеет соглашение о валютных свопах с Китаем

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