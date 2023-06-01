Новые тарифы составляют 17 евро за тонну.

С сегодняшнего дня повышаются тарифы на транзит нефти по территории Украины на 25%.

Как сообщает российский "Интерфакс", новые тарифы по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО "Укртранснафта" составляют 17 евро за тонну. Прежний тариф составлял 13,6 евро за тонну.

Прежние нормы действовали с 1 января 2023 года, когда были повышены на 18,3%.

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Ранее президент "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что поставки нефти в данном направлении в 2023 году ожидаются на уровне 2022 года.

"Южная ветка "Дружбы", которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли - порядка 12 млн тонн", - заявлял Токарев.

Транзит российской нефти

Лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

Ожидали, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца 2022 года.

9 августа 2022 года Украина остановила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба". Решение прияли из-за санкций, которые сделали невозможной оплату за транзит.

9 августа 2022 года Украина возобновила транзит нефти из России по трубопроводу "Дружба".

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