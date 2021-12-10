Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что компания пытается решить системную проблему убыточности компании.

Группа компаний "Нафтогаз Украины" получила 4,37 млрд грн чистого убытка за 9 месяцев 2021 года против 17 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", ссылаясь на данные консолидированной финансовой отчетности, которая содержит результаты деятельности НАК как отдельного юридического лица и всех предприятий, которые контролируются компанией.

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По данным отчетности, чистый убыток в первом квартале 2021 года составил 10,15 млрд грн, а во втором, после смены руководителя компании, - уже была чистая прибыль в сумме 8,5 млрд грн.

"Системную проблему убыточности национальной компании мы сейчас пытаемся решать", - цитирует пресс-служба главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

"Нафтогаз" и кадровые перестановки:

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стали результаты деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривался прибыль в размере 11,5 млрд грн.

В мае новоназначенный председатель правления НАК Юрий Витренко заявил, что сделает компанию прибыльной вследствие наращивания собственной добычи газа и повышение эффективности управления ею.

Группа компаний "Нафтогаз" за шесть месяцев 2021 года получила 1,7 млрд грн чистого убытка против в 11,5 млрд грн убытков за аналогичный период прошлого года.

За второй квартал 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн против 14,7 млрд грн чистого убытка за аналогичный период предыдущего года.

Автор: Анна Бредихина