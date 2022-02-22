Юрий Витренко назвал это демонстрацией того, что Германия солидаризируется с Украиной.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал отказ Германии в сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

"Мы приветствуем решение Министерства экономики и климата ФРГ отозвать официальное заключение о том, что "Северный поток-2" не имеет влияния на безопасность поставок газа в Германии", - написал он на своей странице в Facеbook.

Витренко надеется, что Минэкономики Германии подаст новое заключение, где будет четко указано, что "Северный поток-2" несет угрозу для такой безопасности. Это будет основанием для регулятора отказать в сертификации этого газопровода.

"Это демонстрация того, что Германия солидаризируется с Украиной, в частности с нашей позицией по "Северному потоку-2", которую мы доносили на протяжении последних месяцев до нового правительства. Последний раз мы это делали несколько дней назад во время Мюнхенской конференции по безопасности в контексте угрозы эскалации военной агрессии РФ", - отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия предприняла шаги, чтобы остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

В Берлине Шольц заявил, что правительство принимает эти меры в ответ на действия России в Украине.

По его словам, проект не может быть запущенным сейчас в связи с этими кризисными обстоятельствами.