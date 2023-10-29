Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что сейчас даже те потребители, которые имеют возможность и должны платить полную цену, продолжают платить низкую, регулируемую цену.

На сегодня украинцы потребляют газ по ценам, которые регулируются, поэтому они ниже, чем рыночные и это не дает возможности развиваться энергосистеме.

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, отметив при этом, что даже те потребители, которые имеют возможность и должны платить полную цену, продолжают платить низкую, регулируемую цену.

"На сегодня, если говорить о рынке энергии – о рынке цен, - если мы посмотрим на реальную картину, то фактически украинцы потребляют газ по ценам, которые регулируемые, поэтому они ниже, чем рыночные... это означает, что даже те потребители, которые имеют возможность и должны платить полную цену, все же продолжают платить низкую, регулируемую цену", - отметил Чернышов.

Видео дня

Он подчеркнул, что это не дает возможности развиваться системе, стимулировать энергоэффективность и экономить энергию, электроэнергию и газ.

"Поэтому мы где-то стоим на месте в этом плане. Если мы говорим о серьезной энергоэффективности (а Украина не является очень развитой страной в части энергоэффективности), нужно стимулировать эти меры, и только рынок может двигать эту отрасль вперед. Она становится интересной для инвесторов, бизнеса, растут инвестиции в программы энергоэффективности. Поэтому мы стремимся достичь именно этого", - подчеркнул председатель правления НАК"Нафтогаз Украины".

При этом он подчеркнул, что необходимо стимулировать энергоэффективность.

"Безусловно, рынок энергии не должен приводить к тому, что люди попадают в ситуации, когда фактически существенно растут платежки. Но должны стимулировать энергоэффективность... Бывают кейсы в течение зимы, когда температура в домах достаточно высокая, когда люди регулируют температуру в домах при помощи окон, – это недопустимо. Также должны стимулировать города экономить газ, использовать современные технологии. К сожалению, сегодня это не происходит массово. Поэтому, если хотим двигаться вперед и быть энергоэффективной страной и высвободить определенный объем газа, – должны вводить рынок", - подчеркнул Чернышов.

Что происходит с ценами на газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что зиму Украина переживет с регулируемыми ценами. Он сообщил, что зимой цены на газ не изменятся, однако есть нюансы.

Сентябрьский тариф на газ для населения установлен на уровне 7,96 грн за кубический метр. Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов предполагает повышение тарифов на газ. Он заявил, что на зиму 2023-2024 годов цены на газ будут стабильными, однако могут измениться после войны. Он добавил, что во время военного положения действуют объективные ограничения по изменению цен на голубое топливо и компания поддерживает этот принцип. Однако, стоит также подготовиться и к периоду, когда это произойдет.

Вас также могут заинтересовать новости: