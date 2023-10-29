Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что зиму Украина пройдет с регулируемыми ценами.

Зимой не будет увеличения тарифов на газ как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго.

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, отметив при этом, что зиму Украина пройдет с регулируемыми ценами.

"Следующую зиму мы будем жить все же в регулируемых ценах. То есть цены не увеличиваются как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго. В этом плане не стоит переживать по этому поводу. Но, если говорить о развитии энергетической системы Украины, модернизации, шагах вперед, то стоит переживать о вопросах, которые касаются все же рынка энергии и внедрения рыночных механизмов", - подчеркнул Чернышов.

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При этом, он отметил, что этот вопрос должен решаться исключительно при стабилизации ситуации в Украине.

"Это, безусловно, вопрос, который должен решаться исключительно при стабилизации ситуации, в первую очередь военной стабилизации. Поэтому я бы сейчас его не поднимал, чтобы никого не пугать. Но, безусловно, для того, чтобы развить существенно энергетическую структуру, инфраструктуру Украины, должны вводить рыночные механизмы. И, безусловно, эта реформа является ключевой", - отметил Чернышов.

Он также подчеркнул, что война является ограничением для того, чтобы вводить такие вещи.

"Война, безусловно, является ограничением для того, чтобы вводить такие вещи. Мы не можем вводить рынок до момента, когда мы не позаботились о каждом гражданине, до момента, когда мы не защитили те слои населения, которые в этом нуждаются. Только тогда имеем возможность включать эти механизмы. Поэтому я бы не сказал, что только война является ограничением. Ограничениями являются и другие вещи... защита тех наших потребителей, которые нуждаются в поддержке", - подчеркнул Чернышов.

Ситуация с ценами на газ

30 августа 2023 года был обнародован сентябрьский тариф на газ для населения. Для большинства украинцев будет действовать тариф на уровне 7,96 грн за кубический метр. Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

Украинцам рассказали, какими будут тарифы на газ зимой.

Глава "Нафтогаза" предполагает повышение тарифов на газ. Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что на зиму 2023-2024 годов цены на газ будут стабильными, однако могут измениться после войны.

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