Теперь клиенты "Киевоблгаза", "Житомиргаза" и "Львовгаза" будут передавать показатели новой компании.

В управление группы "Нафтогаз" вошли новые облгазы - "Киевоблгаз", "Житомиргаз" и "Львовгаз", их потребители должны обратить внимание на соответствующие изменения. Об этом сообщает компания Национальный оператор газораспределения - "Газсети", в которую переходят облгазы.

"Границы интеграции шаг за шагом расширяются. К группе "Нафтогаз "присоединились АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз" и АО "Львовгаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что функционирование под управлением государственного драйвера предусматривает формирование гибкой системы коммуникации с клиентами, налаживание стабильного предоставления услуг и модернизацию инфраструктуры.

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На вопрос УНИАН к пресс-службе компании, о том, что теперь изменится для потребителей, там объяснили несколько нюансов. "Лицевые счета не меняются, услуги предоставляются вовремя и качественно. Тарифы не меняются. Личные кабинеты новые, счета для оплаты новые, гарантии безопасности и надежности - новые", - отметили в компании.

Пресс-служба также обратила внимание клиентов "Киевоблгаза", "Житомиргаза" и "Львовгаза" на то, что для обеспечения своевременного учета природного газа все потребители переведены на сервисы газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

"Важно: с 28 июня по 5 июля и в дальнейшем показания газового счетчика потребителям из Киевской, Житомирской и Львовской областей следует передавать с помощью сервисов my.gas.ua", - подчеркнули в компании.

Любые другие платформы учета не являются корректными и работать не будут.

Также потребленные кубы газа можно передавать: в личном кабинете my.gas.ua; через чат-боты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger или SMS-сообщением на номер 4647.

Передача облгазов в "Нафтогаз" - главное

В мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе "Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

Под государственное управление уже перешли Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы "Газсети". Также продолжается процесс расширения территории производства хозяйственной деятельности по распределению природного газа на города Харьков и Кривой Рог.

"Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" является управителем акций указанных компаний. ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") - управляющей компанией, которая должна стать национальным оператором.

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