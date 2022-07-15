Дополнительным стимулом для инвестирования аграрных компаний в вертикальную интеграцию и производство тех или иных видов биотоплива являются цены на энергоресурсы, которые существенно выросли.

Производство биотоплива является одним из топ-приоритетных направлений работы Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщила пресс-служба Минагрополитики, об этом заявил первый заместитель министра Тарас Высоцкий.

"Сельское хозяйство является источником сырья для производства различных видов биотоплива - от биометана до твердых видов биотоплива. Во-вторых, мы вместе с Министерством финансов и другими ведомствами поддерживали развитие производства биоэтанола. Принят законопроект №7401, который не только позволяет активнее производить технические и пищевые спирты, но и биоэтанол. Сырьем могут быть как и культуры, которые непосредственно выращивается на полях, так и отходы животноводства и растениеводства. Фактически то, что считалось ранее элементами отходов и не оприходовалось, сейчас может трансформироваться в совершенно другую добавленную стоимость", — отметил Высоцкий.

По его словам, также дополнительным стимулом для инвестирования аграрных компаний в вертикальную интеграцию и производство тех или иных видов биотоплива являются цены на энергоресурсы, которые существенно выросли, а также ограниченные с началом войны возможности экспорта базовой с/х продукции – зернового масла.

"Поэтому фермеры уже меняют способы использования земель для того, чтобы эти факторы нивелировать. С точки зрения привлекательности для аграриев инвестировать в сферу производства биотоплива все условия благоприятные", – подчеркнул он.

"Сегодня наша цель - не просто поддерживать, а поставить в одно из топ-приоритетных направлений развитие производства биотоплива. Пришло время перейти от разговоров о возможностях к практической имплементации", — добавил первый заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что Украина имеет реальную возможность полностью отказаться от импорта газа за счет собственной добычи газа и производства биогаза.

Планируется, что в начале следующего года впервые в Украине биометан будет подан к газораспределительным сетям, это произойдет на Черниговщине.