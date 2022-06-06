Потенциал Украины для производства биогаза - до 8 млрд куб. м в год.

Украина имеет реальную возможность полностью отказаться от импорта газа за счет собственной добычи газа и производства биогаза.

Об этом сообщил глава "Оператора Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза - до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд куб. м биогаза через 2 года вполне реально", - написал он.

Макогон привел в пример Данию, у которой 27% газа в сетях - биометан (биогаз, доведенный до качества метана), и последние 5-6 месяцев наблюдается стабильный рост. Дания в 2030-2035 годах рассчитывает иметь 100% зеленую газовую систему.

Справка УНИАН. Украина до войны ежегодно потребляла примерно 30 млрд куб. м газа, из них около 14 млрд куб. м добывает компания "Укргаздобыча", 6 млрд куб. м - частные компании, а еще 10 млрд куб. м импортируется из стран Европы.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в рамках отказа от российского газа увеличит закупки сжиженного "голубого топлива" в США и Катаре. Кроме того, Евросоюз также планирует нарастить мощности зеленой энергетики.

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