Всего в Харькове уже установлено и газифицировано 17 модульных котельных

В Харькове на территории одной из больниц за неделю, вместо разрушенной рашистами, установили индивидуальную модульную котельную, которая работает на природном газе. Всего в Харькове уже установлено и газифицировано 17 модульных котельных.

Мощность новой котельной составляет 6 МВт. Она будет обеспечивать теплом все корпуса медучреждения. Теперь больница не будет зависеть от местной ТЭЦ, которая сильно пострадала от вражеских ракетных обстрелов на Новый год.

Котельная установлена усилиями специалистов "Харьковских тепловых сетей" и "Харьковгоргаза". Газовики проложили к ней сеть среднего давления и установили шкафной газорегулирующий пункт. Это оборудование было изготовлено всего за неделю на заводе RGC Production.

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Специалисты "Харьковгоргаза" заменили изношенное регулировочное оборудование на современное и установили новые приборы учета газа. Согласно информации теплосетей, в Харькове в течение 2023 года планируют установить еще 12 таких модульных котельных.