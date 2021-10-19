Цена голубого топлива опустилась до 1050 долларов за тыс. куб. м.

Спотовые цены на газ в Европе начали падать после рекордного роста и сегодня утром достигли 92 евро за мегаватт-час.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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При переводе на измерение в кубометрах, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 1050 долл. за тысячу кубометров.

Таким образом, после рекордного роста цен на газ в начале октября почти до 1950 долларов за тысячу кубометров, цена снизилась.

Согласно данным биржи, еще в середине октября 2020 года газ стоил 15 евро за мегаватт-час, или примерно 200 долларов за тыс. куб. м.

Среди основных причин снижения цены - температура воздуха выше ожидаемой на момент постепенного вхождения в отопительный сезон.

Цена на газ:

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Автор: Анна Бредихина