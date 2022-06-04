Техническую и радиационную безопасность контролирует "Энергоатом", персонал также работает под украинским руководством.

Россияне усиливают давление на персонал Запорожской АЭС однако Энергоатом продолжает контролировать эксплуатацию станции.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет "Слово и Дело".

Техническую и радиационную безопасность контролирует "Энергоатом", персонал также работает под украинским руководством.

"Ситуация контролируется НАЭК "Энергоатом": техническая ситуация, радиационная безопасность. Ремонты и эксплуатация станции контролируются нами, и персонал станции работает по нашим указаниям", – заявил Котин.

Однако захватчики продолжают требовать согласования действий персонала станции со своими командирами, но в работу станции не вмешиваются.

"Конечно, есть опасность от того, что их действия могут быть непредсказуемы. Но пока предпосылок для того, чтобы ЗАЭС была отключена от энергосистемы Украины, у нас нет", – добавил президент компании.

Ранее сообщалось, что в случае угрозы потери контроля над оккупированной войсками России Запорожская АЭС будет полностью отключена. В "Энергоатоме" опровергли информацию и заявили, что на сегодня существует только один сценарий – это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины.

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