Жертвами холода уже стали около 40 человек.

Четвертые сутки в американских штатах Техас и Луизиана на фоне морозов продолжается энергетический кризис.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Жертвами холода уже стали по меньшей мере 40 человек.

Сотни тысяч человек остаются без электроснабжения. Власти рекомендуют техасцам кипятить воду перед употреблением, так как она может быть не пригодна для питья из-за поврежденных труб.

Также на нехватку воды жалуются пожарные службы, по словам которых вода в резервуарах замерзает из-за сильных заморозков.

Снегопад в США

В декабре 2020 года, на северо-восток США обрушились снегопады, парализовав дороги в некоторых штатах. Из-за крупного снегопада чиновники призвали 50 миллионов жителей региона остаться дома.

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Автор: УНИАН