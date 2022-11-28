Государственный трейдер импортировал электроэнергию в течение двух часов.

Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины"(АО "ЭКУ") 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9.00 и 14.00).

Как информирует пресс-служба ЭКУ, импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.

"Тестовые поставки нужны для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", – говорится в сообщении.

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Энергосистема Украины

Известно, что право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" 24 ноября.

Предыдущие тесты импорта электроэнергии государственный энерготрейдер АО "ЭКУ" осуществил из Словакии 27 октября и 19 ноября 2022 года.

Известно, что с 10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Есть проблемы с электро- и водоснабжением.

По всей стране начались аварийные отключения электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

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