Украинские газовые трейдеры понесут значительные финансовые затраты из-за закрытия на ремонт трубопровода на границе со Словакией – эксперт

По мнению президента Ассоциации "Газовые трейдеры Украины", разница в стоимости заказанных мощностей иногда может доходить до трех-четырех раз.

Украинские газовые трейдеры понесут значительные финансовые затраты из-за закрытия на ремонт точки соединения газопровода на границе со Словакией - "Будинце", поскольку словацкий оператор Eustream отказался переносить ранее забронированные мощности на точку "Велки Капушаны".

Об этом в комментарии УНИАН сказал президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.

"Из основных европейских импортных направлений Словакия почему-то оказалась сейчас не очень дружелюбна по отношению к нашему текущему импорту. Там есть две трубы, точки входа "Будинце" и "Велки Капушаны". Зная о проведении ремонта, словаки почему-то решили мощность, которая была куплена нашими трейдерами для импорта в Украину, условно продать еще раз, только на другой точке входа. Не объединили, не перенесли", - сказал он.

По словам эксперта, фактически за одну и ту же мощность ГТС поставщики заплатят два раза. Соответственно, это существенные дополнительные расходы для них, поскольку купить мощности заблаговременно гораздо дешевле, чем за день или месяц.

"Когда покупаешь мощность второй нитки газопровода с сегодня на завтра, она стоит гораздо дороже, нежели мощность, купленная загодя. Разница в стоимости иногда может доходить до трех-четырех раз. Стандартно тарифы могут быть выше и в два раза. Это зависит от спроса в данный момент", - отметил Мизовец.

Эксперт считает, что финансовую нагрузку ощутят на себе трейдеры, которые покупают газ не на границе, а непосредственно в хабе. Но при этом дефицита газа в стране ожидать не стоит.

"Возможно, будут какие-то ценовые спекуляции, учитывая этот аспект с ремонтом трубопровода. Больше всего пострадают трейдеры, которые были привязаны к формульным поставкам из Европы, которые покупали газ не на границе, где это было бы проблемой доставки продающей стороны, а именно на точках других хабов. В этом случае финансовая тяжесть по доставке ложится на наших трейдеров", - пояснил он.

Глава Ассоциации трейдеров считает, что стороны должны сесть за стол переговоров и найти компромисс, но для этого нужно желание словацкой стороны.

"Здесь непонятная и неконструктивная позиция словаков. Но вряд ли что-то можно сделать против словацкой стороны, ведь договорные условия они не нарушали. Почему-то они выбрали деньги, это их право, их экономическая политика", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 июня "Оператор ГТС Украины" заявил о внесении изменений в план проведения ремонтных работ на точке соединения "Будинце" на границе со Словакией, которые предусматривают полную остановку с 11 августа по 1 октября 2020 года.

ОГТСУ объяснил проведение ремонта необходимостью безопасной эксплуатации инфраструктуры и подготовки к следующему зимнему сезону.

Сегодня, 8 июля, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что словацкая сторона, пользуясь юридическими неточностями, считает, что не обязана добровольно внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации. Словацкий оператор Eustream отказывается на словацкой стороне переносить ранее забронированные мощности с точки "Будинце" на точку "Велки Капушаны".

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