Козырь в рукаве: как украинские газохранилища пригодились Европе

Украина накопила рекордные запасы газа, открыв для иностранных компаний преимущества своих газовых хранилищ. УНИАН разбирался, как украинские газохранилища в течение нескольких лет стали неотъемлемой частью газового рынка Евросоюза, и как это повлияет на украинских потребителей.

К началу начавшегося отопительного сезона запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достигли рекордного за последнее десятилетие значения – более 28 миллиардов кубометров при вместительности хранилищ более 30 миллиардов.

Впервые за долгие годы национальные хранилища заполнены на более чем 90 процентов, тогда как в предыдущие десять лет этот показатель колебался в пределах 50-80 процентов.

Дело в том, что стране для нормального прохождения зимнего отопительного сезона необходимо иметь в хранилищах порядка 17 миллиардов кубометров газа. Поэтому, хранилища и не заполнялись под завязку: в этом просто не было необходимости.

При этом свободные мощности третьих в мире и крупнейших в Европе по объему хранилищ простаивали, а государство недополучало существенные средства.

Ситуация кардинально изменилась в последние два года, когда украинскими хранилищам всерьез заинтересовались иностранные трейдеры. Так, к концу октября из более 28 миллиардов кубометров газа в хранилищах около 10 миллиардов принадлежало зарубежным компаниям, которые хранили его в режиме «таможенный склад».

Этот режим, который оператор украинских хранилищ госкомпания «Укртрансгаз» внедрила еще в 2017 году, позволяет трейдерам хранить газ в украинских хранилищах в течение более 1000 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин. При этом компании оплачивают тариф на хранение в полном объеме.

В итоге в выигрыше оказались все. Украина наконец-то смогла эффективно распорядиться своими крупнейшими на континенте хранилищами, а иностранные трейдеры открыли для себя в нашей стране прибыльную бизнес модель: закачивать газ в украинские хранилища, когда цена на него низкая, а на пике цен экспортировать его в страны Евросоюза.

Однако, почему эта опция не была реализована раньше, а заработала только сейчас и сохранится ли спрос на украинские ПХГ в будущем?

Реформы и щепотка удачи

Как сообщил и.о. главы госкомпании «Укртрансгаз» Сергей Перелома на стороне Украины сыграла мировая конъюнктура, позволившая продемонстрировать мировым компаниям преимущества хранения газа в национальных хранилищах.

«Будет неправдой говорить о том, что в этом году рынок был к нам не неблагоприятный. Мы все понимаем, что в прошлом году никто не был уверен в подписании транзитного контракта. Это был открытый вопрос до последнего дня. Участники рынка готовились к возможному прерыванию транзита, поэтому в хранилища были закачаны существенные объемы газа в конце 2019 года», - сказал Перелома.

«Также можно сказать, что прошлая зима была достаточно теплой, и использование газа было меньшим, чем прогнозировалось. Кроме этого, все помнят существенное падение стоимости природного газа и снижение спроса. Нельзя не вспомнить пандемию Covid-19, которая сыграла в этом свою роль. Поэтому, действительно, было много рыночных факторов, которые нам помогали эффективно работать в этом году», - добавил он.

По словам главы «Укртрансгаза», свою роль сыграло и то, что Украина предложила иностранным компаниям как интересный для них продукт в виде режима «таможенного склада», так и привлекательный тариф, который ниже, чем в соседних странах.

«Если мы сравним тарифы на хранение газа в украинских ПХГ, то даже с учетом тарифа на транспортировку природного газа они остаются привлекательными для участников рынка. Мы делали сравнение с тарифами на хранение с нашими ближайшими соседями: Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией. И мы видим, что украинские ПХГ способны предложить интересные продукты с интересной тарификацией», - отметил он.

Как рассказал УНИАН президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар, интерес к украинским хранилищам со стороны иностранных трейдеров был подогрет внешними факторам, однако, без проведенных в последние годы реформ добиться подобного результата было бы невозможно.

«Конечно, сработала и конъюнктура. С точки зрения того, что газа на рынке много, потребление вследствие пандемии упало, поэтому услуги украинских хранилищ газа оказались очень к месту, тариф на хранение в которых, кстати, ниже, чем в европейских. Однако, как правило, у нас всегда были свободные мощности в подземных хранилищах, и никто из иностранцев, несмотря на декларируемый интерес, не рисковал пользоваться услугами наших хранилищ. Как только завершили процедуру анбандлинга «Нафтогаза» и выделили газотранспортную систему и подземные хранилища в отдельные предприятия, то сразу изменился и подход. Поэтому я считаю, что это прямое следствие реформы газового сектора», - сообщил эксперт.

Модернизация подземных хранилищ

Наша страна сумела воспользоваться шансом, который ей выпал в кризисных условиях, и заинтересовать иностранные компании хранить газ в своих хранилищах, что еще несколько лет назад казалось невозможным. Однако, чтобы сохранить в будущем этот спрос предстоит еще много работы.

Как сообщил Перелома, компания планирует проводить масштабную модернизацию своих активов. В ближайшие 10 лет на модернизацию хранилищ планируется направить около 13 миллиардов гривень, а в ближайшие три года – почти 6 миллиардов.

«Первая задача - это модернизация ПХГ, чтобы наши партнеры были уверены в нашей технологической возможности быть надежным хранителем. Второе, это развитие коммерческих функций. Мы хотим предлагать новые продукты, что предоставит дополнительные привилегии и гибкость участниками рынка. И, конечно, наша задача - развитие независимого оператора подземных газохранилищ согласно высоким европейским стандартам», - отметил он.

Также он выразил уверенность, что в ближайшие годы интерес иностранных компаний к украинским хранилищам сохранится.

«В ближайшем времени ПХГ будут пользоваться спросом. Я вижу, как минимум, три фактора. В Украине игроки будут проводить закачивание природного газа для обеспечения потребностей украинских потребителей, стандартная ежегодная история. Второе, как я понимаю, большое количество трейдеров, которые сегодня держат существенные объемы природного газа в хранилищах и не только украинских надеются реализовывать их не в этом, а в следующем году, если не позднее. Это их ожидания по ценам на природный газ. Третий фактор, это коммерческая привлекательность хранения в украинских хранилищах», - отметил Перелома.

«Планов о резком изменении тарифов на сегодня нет. Беря во внимание эти три фактора, мы можем говорить, что как минимум в краткосрочной перспективе этот спрос будет сохраняться», - добавил он.

Гончар также считает, что интерес к украинским хранилищам сохранится и в будущем, однако, при условии, что Украина будет следовать вектору реформ и пути гармонизации своего законодательства с европейским.

«Наши подземные хранилища находятся рядом с границей Европейского Союза, и это крупнейшие по объему хранилища в Европе. Я вижу, что этот интерес в целом закономерный и в дальнейшем так и должно быть. Конечно, если мы где-то не напортачим. Но, пока я каких-то рисков не вижу. Сейчас есть доверие», - добавил он.

Первый шаг к созданию газовогохаба

Успехи, которые наша страна достигла, благодаря привлечению компаний из 21 страны к хранению газа в своих хранилищах, позволяют более реалистично взглянуть на идею создания в Украине восточно-европейского газового хаба, что в перспективе будет способствовать повышению конкуренции и снижению цен внутри страны.

Ведь сегодня цены на газ в Украине формируются с привязкой к европейским хабам плюс стоимость транспортировки в нашу страну, что закономерно увеличивает его стоимость.

Технически Украина идеально подходит для создания эффективного хаба. Наша страна владеет крупнейшими в Европе газовыми хранилищами, в которых уже треть газа принадлежит мировым компаниям. Также наша страна обладает мощной газотранспортной системой, которая на сегодня используется далеко не на всю мощность. Более того, в Украине добываются и потребляются существенные объемы газа.

Однако, как считает эксперт Михаил Гончар, технической базы недостаточно для создания эффективно функционирующего газового хаба.

«Газовый хаб - это не только наличие технических возможностей: труб, хранилищ. Это классно, но этого недостаточно. Опять же, эффективное функционирование хаба связано с реформированием не только газового сектора. Как правило хаб – это функционирование биржи. Должна быть развита биржевая торговля на этом хабе. Тут у нас проблема. К этому добавляется вопрос стабильности функционирования правовой системы, соответствие нашего энергетического законодательства европейскому», - отметил эксперт.

Также он отметил, что Украина не единственная страна в регионе, стремящаяся создать свой газовый хаб.

«Сейчас эта идея выглядит более реалистичной. Но, нужно понимать, что идея нашего газового хаба в регионе Центрально-Восточной Европы - не единственная. Здесь что не страна, то есть желание создать хаб. Этого хотят и поляки, и словаки, и в Австрии уже существует центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене», - сообщил эксперт.

При этом он подчеркивает, что у нашей страны есть конкурентное преимущество в сравнении с соседними странами.

«Да, техническая основа у нас очень классная, и мы имеем конкурентное преимущество в сравнении с соседними Польшей, Словакией. Но необходимо также завязать на себя и другие газовые потоки, так как успех функционировании хаба в пересечении нескольких газовых потоков с разных источников. В этом контексте важно, например, когда заработает направление поставок газа из LNG-терминала в польском Свиноуйсьце через опцию хранения газа в наших хранилищах. Это тоже интересный момент, и тогда появляется еще один дополнительный газовый поток», - отметил эксперт.

Даже если в ближайшие годы наша страна не сможет создать свой собственный газовый хаб, направление, в котором движется Украина, правильное.

Это подтверждается результатами, которые еще несколько лет назад казались невозможными, а наши газовые хранилища напоминали больше чемодан без ручки. Сейчас же это важный актив, который играет не последнюю роль на газовом рынке Европы, и может дать дополнительный толчок развитию украинской экономики. Главное, не останавливаться на полпути, продолжать реформы и техническую модернизацию.

Игорь Орел

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