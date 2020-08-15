Украинская компания, которая судится с НКРЭКП, выступила с заявлением: судебный иск не влияет на транзит газа из РФ

В частности, иск ООО «ЕГАЗ» касается непрозрачного и непубличного установления коэффициентов для точек входа в газотранспортную систему, говорится в заявлении общества.

ООО «ЕГАЗ» оспаривает в судебном порядке отдельные нормы Постановления НКРЭКП №3013 «Об установлении тарифов для ООО «Оператор ГТС Украины» на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на регуляторный период 2020 - 2024 годы», которые, согласно заявлению общества, были приняты непрозрачно и без публичного обсуждения.

В частности, иск ООО «ЕГАЗ» касается непрозрачного и непубличного установления коэффициентов для точек входа в газотранспортную систему, говорится в заявлении общества.

«Иск ООО «ЕГАЗ» никоим образом не влияет на внешнеэкономический контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром» на транзит природного газа. Во время обсуждения проекта изменений в упомянутом постановлении дополнительных коэффициентов для точек входа в газотранспортную систему вообще не предусматривалось, а на открытых слушаниях данный вопрос не поднимался. Коэффициенты были установлены по предложению ООО «Оператор ГТС Украины» непосредственно на заседании НКРЭКП с нарушением процедуры», - говорится в заявлении.

Кроме того, согласно заявлению, НКРЭКП не обнародовало никакого экономического обоснования необходимости установления этих коэффициентов и соответствующих расчетов, и документов, подтверждающих экономическую обоснованность этих коэффициентов.

«Установление коэффициентов в такой непрозрачный и непубличный способ является дискриминирующим по отношению к заказчикам услуг транспортировки - импортеров природного газа, - поскольку тариф на точках входа в ГТС на межгосударственных соединениях был увеличен почти вдвое, в то время как для заказчиков услуг транспортировки - добывающих компаний - тариф на точке входа в ГТС оставлен без изменений и к нему не начисляются дополнительные коэффициенты», - говорится в заявлении.

Общество считает, что «данное решение регулятора, принятое в непрозрачный и непубличный способ, ограничивает конкуренцию на рынке природного газа и приведет к увеличению стоимости природного газа для конечных потребителей».

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