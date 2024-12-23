"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой 23 декабря 2024 года.

В некоторых регионах Украины 23 декабря 2024 года были введены экстренные отключения электроэнергии. ДТЭК и местные Облэнерго сообщают о том, что графики не действуют — в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и других областях.

Графики при этом не действуют, свет могут отключить когда угодно.

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

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Гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook заявил, что это происходит из-за очень высокого потребления.

"Нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", - отметил он.

Еще утром "Укрэнерго" в Telegram написало, что потребление электроэнергии "демонстрирует тенденцию к росту". Поэтому там напомнили о необходимости экономно использовать электроприборы.

"Сегодня, 23 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,5% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 20 декабря. Это объясняется традиционным повышением потребления в начале рабочей недели, облачной погодой и снижением температуры воздуха в большинстве регионов", - говорится в сообщении.

При этом в "Полтаваоблэнерго" заявили, что отключение коснется двух очередей и продлится оно до 16:00.

Ситуация в энергосистеме Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Украина сможет пройти эту зиму без тотальных блэкаутов, так как энергосистема гораздо более подготовлена, нежели прошлой зимой.

"Если температура на улице не будет ощутимо снижаться и потребление не будет расти, то мы будем проходить в таких графиках, а отключения будут незначительными", - отметил нардеп.

Кроме того, при этом существуют некоторые города, которые все равно будут "жить" с отключениями. Это касается крупных населенных пунктов, таких как Киев, Одесса, Днепр, Львов.

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