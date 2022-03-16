Сегодня Украина присоединилась к европейской энергосети.

Присоединение к энергосети ЕС не повлияет на цену электроэнергии для украинских потребителей.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время всеукраинского телемарафона.

"Пока это не повлияет на цену, потому что у нас тарифы сохраняются такие, какие есть. На рынке есть соответствующие ценообразования, на сегодня это никоим образом не повлияет на повышение цены", - рассказал он.

Присоединение к энергосети ЕС:

16 марта 2022 года Украина присоединилась к европейской энергосети. Системный оператор украинской электрической сети НЭК "Укрэнерго" вместе с европейскими коллегами завершил объединение отечественной и европейской энергосистем.

В ночь, когда Россия начала войну против Украины, наше государство отсоединилось от российской и белорусской энергосистем и уже никогда к ним не вернется.

Война против Украины: