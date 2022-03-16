Присоединение к энергосети ЕС не повлияет на цену электроэнергии для украинских потребителей.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время всеукраинского телемарафона.
"Пока это не повлияет на цену, потому что у нас тарифы сохраняются такие, какие есть. На рынке есть соответствующие ценообразования, на сегодня это никоим образом не повлияет на повышение цены", - рассказал он.
Присоединение к энергосети ЕС:
16 марта 2022 года Украина присоединилась к европейской энергосети. Системный оператор украинской электрической сети НЭК "Укрэнерго" вместе с европейскими коллегами завершил объединение отечественной и европейской энергосистем.
В ночь, когда Россия начала войну против Украины, наше государство отсоединилось от российской и белорусской энергосистем и уже никогда к ним не вернется.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.