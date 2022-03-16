Украинская и европейская энергосистемы уже сейчас работают синхронно.

Системный оператор украинской электрической сети НЭК "Укрэнерго" вместе с европейскими коллегами завершил объединение отечественной и европейской энергосистем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинская и европейская энергосистемы уже сейчас работают синхронно", – сообщил он.

Президент напомнил, что в ночь, когда Россия начала войну против Украины, наше государство отсоединилось от российской и белорусской энергосистем и уже никогда к ним не вернется.

"Враг ждал, что украинская энергосистема рухнет, что мы не справимся, поэтому захватил Запорожскую атомную станцию, намеренно бомбил и бомбит ТЭС украинских городов и линии электропередачи. Но украинская энергосистема весь 21 день войны работала стабильно, сбалансированно и устойчиво, что признали европейцы. И с сегодняшнего дня мы больше не одни. И с сегодняшнего дня украинская электроэнергия течет в Европу, европейская – в Украину", – отметил Зеленский.

По его словам, отныне Украинская энергетическая система имеет надежные энергорезервы, которые расположены за западной границей, поэтому защищена от атак оккупанта.

"Я благодарю всем странам – членам ЕС, лично госпожу Президенту Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, еврокомиссара по энергетике Кадри Симсона и те десятки людей с украинской и европейской стороны, которые в эти дни войны работали день и ночь, чтобы сегодня мы могли это сказать: Украина – в "энергетическом ЕС". У нас теперь единая энергетическая кровеносная система от Лиссабона до Мариуполя. Украина – в "энергетической еврозоне". Нас не одолеть", – заявил Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 15 марта на Чернобыльской АЭС, которую захватили оккупанты, удалось восстановить электроснабжение.

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