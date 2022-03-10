В случае остановки работы оккупированных станций ГТС Украины пострадает транзит газа украинским и европейским потребителям.

Директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон пояснил, что от вмешательства оккупантов с последующей остановкой работы захваченных станций может пострадать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом он сообщил во время всеукраинского телемарафона.

"Во-первых, пострадает транзит, потому что через Новопсков проходит вход от точки входа Сохрановка. Это где-то одна треть от транзита. Поэтому мы требуем, чтобы российские оккупационные войска освободили наши объекты, и тогда мы будем выполнять нашу работу для транспортировки газа украинским и европейским потребителям", - сказал он.

Макогон добавил, что они не могут управлять системой, когда в ее работу вмешиваются посторонние люди.

"Мы должны понимать, что ГТС - это объекты повышенной опасности. Присутствие там вооруженных людей и людей, которые не имеют вообще никакого понимания, как работает наша система, создает значительные риски управляемости газотранспортной системы Украины. Мы уже проинформировали наших европейских партнеров, поэтому мы настаиваем, чтобы вооруженные люди, представители ЛНР и вооруженных войск России, немедленно покинули наши объекты и не мешали нам выполнять нашу работу", - отметил руководитель ОГТСУ.

Он добавил, что оккупационные войска не намерены разрушать объекты ГТС Украины. Оккупанты говорят, что хотят взять эти объекты под охрану.

"Сейчас они говорят, что хотят взять эти объекты под охрану, а также они пытаются присутствовать на наших совещаниях, задают вопросы, как работают наши объекты. Информации, что они хотят уничтожить эти объекты, пока нет", - рассказал Макогон.

Он отметил, что угроз со стороны оккупантов работники ГТС Украины не получали.

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