В компании отметили, что все сообщения российских и белорусских СМИ в отношении запитки ЧАЭС со стороны Беларуси - провокация, направленная на обострение ситуации.

Компания "Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденной российскими войсками высоковольтной линии, которая питала Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в своем Facebook.

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчера ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!", - говорится в сообщении.

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что все сообщения российских и белорусских СМИ в отношении запитки ЧАЭС со стороны Беларуси - провокация, направленная на обострение ситуации.

Ситуация на ЧАЭС:

24 февраля 2022 года в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП "ЧАЭС", расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

В тот же день Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение.

Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов.

В настоящее время возле Чернобыльской АЭС продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

В "Укрэнерго" заявили, что ожидают безопасного коридора, который предоставит возможность восстановить линию, которая запитает Чернобыльскую АЭС. Ремонтная бригада готова выполнить ремонт линии немедленно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага.