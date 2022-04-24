Предоставленный Украиной список включает различные приборы для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электропитания и дизельные генераторы.

Украина предоставила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полный список оборудования, необходимого для безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов на время войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

Агентство уже доставило в Украину первоочередное оборудование, вторую часть обещают передать, когда гендиректор МАГАТЭ прибудет на ЧАЭС. Например, оборудование для радиационного контроля, а также средства индивидуальной защиты.

Предоставленный Украиной список включает различные приборы для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электропитания и дизельные генераторы.

"МАГАТЭ обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины в обеспечении безопасности и надежности ее ядерных объектов. Мы будем координировать реализацию помощи, в частности, путем доставки оборудования непосредственно на ядерные объекты", - говорится в письме.

Украина отдельно проинформировала, что из 15-ти действующих реакторов на четырех АЭС 7 подключении к сети, в том числе два - контролируемой Россией Запорожской АЭС.

8 других остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.

Все четыре АЭС имеют доступ к внешнему электропитанию.

С начала полномасштабного наступления Россия сосредоточилась на захвате ядерных объектов в Украине. Первой в руки оккупантов попала ЧАЭС, но после неудачи со штурмом Киева враг вынужден был отступать из отчужденной зоны.

Новым объектом, безопасности которого угрожали российские ракеты, стала Южноукраинская АЭС. Так, 16 апреля 2022 года над площадкой станции прошли три ракеты, выпущенные предположительно с территории Беларуси в направлении Николаева, сообщал Энергоатом.

По мнению экспертов, россияне, захватившие Запорожскую АЭС, могут вывезти оттуда ядерное топливо Westinghouse, используемого украинскими атомными станциями, чтобы украсть американскую технологию производства.

За время провокаций оккупантов на ядерных объектах в Украине МАГАТЭ фактически ничего не делала. В украинском "Энергоатоме" считают, что агентство имеет тесные связи с Москвой.

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