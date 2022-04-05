Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас находится под очень большим влиянием России.
Об этом сказал председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире одного из телеканалов.
"Что касается позиции МАГАТЭ. Мы ожидаем от них более решительных заявлений и действий в направлении защиты наших ядерных объектов. На наш взгляд, они сейчас находятся под очень большим влиянием России, "Росатома", - сказал Котин.
По его словам, вчера руководитель "Росатома" Алексей Лихачев сказал, что российская корпорация договорилась с МАГАТЭ о сотрудничестве. Это возмущает украинскую сторону.
"Конечно, это нас совсем не устраивает. МАГАТЭ и генеральный директор этой организации должен более решительно отстаивать украинскую позицию и давать оценку этим действиям, как актам ядерного терроризма, что и делает сейчас Россия на наших ядерных объектах", - подчеркнул глава "Энергоатома".
30 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Южно-Украинскую АЭС.
Ситуация на АЭС:
- Российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.
- 31 марта сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС. Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции под принуждением к фактическому завершению процесса.
- 1 апреля, член Общественного совета при ДАЗВ Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как в 1986-м году. По его словам, россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивный грунт", загрязнили свою технику и сами надышались радиактивной пылью.
- 1 апреля стало известно о том, что МАГАТЭ направит в Чернобыль миссию после ухода российских войск.