Украина ожидает от МАГАТЭ более решительных заявлений и действий в направлении защиты украинских ядерных объектов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас находится под очень большим влиянием России.

Об этом сказал председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире одного из телеканалов.

"Что касается позиции МАГАТЭ. Мы ожидаем от них более решительных заявлений и действий в направлении защиты наших ядерных объектов. На наш взгляд, они сейчас находятся под очень большим влиянием России, "Росатома", - сказал Котин.

По его словам, вчера руководитель "Росатома" Алексей Лихачев сказал, что российская корпорация договорилась с МАГАТЭ о сотрудничестве. Это возмущает украинскую сторону.

"Конечно, это нас совсем не устраивает. МАГАТЭ и генеральный директор этой организации должен более решительно отстаивать украинскую позицию и давать оценку этим действиям, как актам ядерного терроризма, что и делает сейчас Россия на наших ядерных объектах", - подчеркнул глава "Энергоатома".

30 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Южно-Украинскую АЭС.

Ситуация на АЭС: