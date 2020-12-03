Наибольшие объемы поставок были осуществлены из Словакии.

Поставки газа из Европы в Украину за 11 месяцев 2020 года составили 15,6 миллиарда кубометров, что на 11%, или 1,6 миллиарда кубометров, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Оператор ГТС Украины".

"В октябре-ноябре фиксируем значительное сокращение объемов транспортировки газа из Европы в Украину и одновременно увеличение ре-экспорта из украинских ПХГ в Европу. Такая ситуация является вполне ожидаемой и характерной для этого периода. Ведь начался осенне-зимний сезон, и трейдеры, которые закачивали газ с лета, начали отбирать его из украинских ПХГ для поставок на европейские рынки. Такая тенденция сохранится до апреля", - цитирует пресс-служба коммерческого директора ОГТСУ Евгения Тодорова.

Отмечается, что за 11 месяцев 2020 года импорт газа из Словакии составил почти 10,2 миллиарда кубометров (+12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 3,9 миллиарда кубометров (+10%), из Польши - почти 1,6 миллиарда кубометров (+12%).

В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале этого года, импортировано 45%, или 7,1 миллиарда кубометров: из Словакии – 3,1 миллиарда кубометров, из Венгрии – 2,9 миллиарда кубометров, из Польши – 1,1 миллиарда кубометров.

Согласно сообщению, всего за период январь-ноябрь транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинских компаний и 30 иностранных. А услугами short-haul и "таможенный склад" воспользовались более полусотни компаний, большая часть из которых являются нерезидентами.

Что этому предшествовало

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 миллиарда кубометров, - до 14,25 миллиарда кубометров.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6% - до 10,59 миллиарда кубометров.

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Автор: Анна Бредихина