Больше всего выросло производство электроэнергии из альтернативных источников и на АЭС, упала выработка на угольных электростанциях.

Электростанции Украины в 2021 году увеличили производство электроэнергии на 5,2% по сравнению с предыдущим годом - до 156,6 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

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Так, за отчетный период генерация электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС и ГАЭС) выросла на 37,7% - до 10,4 млрд кВт-ч.

Альтернативная генерация (солнечная, ветровая и биомасса) электроэнергии за год выросла на 15,3% - до 12,5 млрд кВт-ч.

Тепловые электростанции (ТЭС) снизили производство на 6% - до 37,2 млрд кВт-ч. Еще на 32% уменьшили производство ТЭЦ и когенерирующие установки, произведя 8,6 млрд кВт-ч.

Атомные электростанции (АЭС) страны произвели 86,2 млрд кВт-ч, что на 13,1% больше, чем за 2020 год.

Основную долю в общей выработке 2021 года составляет выработка АЭС – 55,1%, ТЭС и ТЭЦ – 29,3%, ГЭС и ГАЭС – 6,7%, альтернативная генерация - почти 8%.

Производство электроэнергии:

Электростанции Украины в 2020 году снизили производство электроэнергии на 3,3% по сравнению с 2019 годом - до 148,8 млрд кВт-ч.

В этом отопительном сезоне Украина столкнулась с дефицитом угля на складах тепловых электростанций, поэтому для предотвращения отключений электрической энергии в работу были введены 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций. В феврале "Энергоатом", впервые в истории Украины, две недели будет работать всеми 15 энергоблоками АЭС.