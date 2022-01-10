События в Казахстане могут привести к скачку цен на электроэнергию, произведенную на атомных электростанциях, а также на газ.
Об этом в комментарии УНИАН рассказали эксперты.
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Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что сложной является ситуация с поставками сжиженного газа из Казахстана, который поставлял в Украину около трети сжиженного газа, потребляемого в нашей стране.
"Хотя в последнее время поставки были сокращены из-за роста спроса на газ в самом Казахстане, однако дальнейшее сокращение или полная остановка поставок может привести к дефициту сжиженного газа в Украине и росту цен", - сказал Хмелевский.
При этом, эксперт считает, что события в Казахстане вызвали рост цен на уран, который является составным топлива для атомных электростанций. А значит может вырасти и стоимость самой электроэнергии.
"Казахстан добывает около 40% мировой добычи урана. Поэтому события в Казахстане уже привели к скачку цен на уран на мировых биржах. Это может привести к росту стоимости топлива для АЭС, которое покупает Украина, а следовательно и к росту цен на электроэнергию", - пояснил он.
В свою очередь, председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий отметил, что Казахстан является крупным поставщиком нефти на мировой рынок, и если революционная ситуация в скором времени не будет урегулирована, это будет грозить ограничением поставок и нефти в том числе.
"Сама Украина не пострадает критично от ограничения поставок нефти, от нее больше зависит Европа. Но нефть, в свою очередь, нужна для создания энергоресурса, с которым сегодня в Европе большой кризис. И вот это уже сильно отразится на Украине. Может случиться, что цена 54 грн за кубометр газа еще не была верхним лимитом, цены на электроэнергию также могут подскочить", - сказал Бабицкий.
Эксперт добавил, что сами по себе события в Казахстане не имеют критического веса для мира. Но в Украине сложился целый ряд угрожающих факторов для энергетики и экономики.
Ситуация в Казахстане:
- Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
- Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
- В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан отправили своих военных в Казахстан.
- 7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
- 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов.