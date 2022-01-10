Ситуация в Казахстане уже привела к скачку цен на уран.

События в Казахстане могут привести к скачку цен на электроэнергию, произведенную на атомных электростанциях, а также на газ.

Об этом в комментарии УНИАН рассказали эксперты.

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Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что сложной является ситуация с поставками сжиженного газа из Казахстана, который поставлял в Украину около трети сжиженного газа, потребляемого в нашей стране.

"Хотя в последнее время поставки были сокращены из-за роста спроса на газ в самом Казахстане, однако дальнейшее сокращение или полная остановка поставок может привести к дефициту сжиженного газа в Украине и росту цен", - сказал Хмелевский.

При этом, эксперт считает, что события в Казахстане вызвали рост цен на уран, который является составным топлива для атомных электростанций. А значит может вырасти и стоимость самой электроэнергии.

"Казахстан добывает около 40% мировой добычи урана. Поэтому события в Казахстане уже привели к скачку цен на уран на мировых биржах. Это может привести к росту стоимости топлива для АЭС, которое покупает Украина, а следовательно и к росту цен на электроэнергию", - пояснил он.

В свою очередь, председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий отметил, что Казахстан является крупным поставщиком нефти на мировой рынок, и если революционная ситуация в скором времени не будет урегулирована, это будет грозить ограничением поставок и нефти в том числе.

"Сама Украина не пострадает критично от ограничения поставок нефти, от нее больше зависит Европа. Но нефть, в свою очередь, нужна для создания энергоресурса, с которым сегодня в Европе большой кризис. И вот это уже сильно отразится на Украине. Может случиться, что цена 54 грн за кубометр газа еще не была верхним лимитом, цены на электроэнергию также могут подскочить", - сказал Бабицкий.

Эксперт добавил, что сами по себе события в Казахстане не имеют критического веса для мира. Но в Украине сложился целый ряд угрожающих факторов для энергетики и экономики.

Ситуация в Казахстане: