В количественном выражении закупки увеличились на 15%.

Украина в январе-октябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17,8% - до 1,741 млрд долл.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 16 млн тонн угля, а годом ранее – 13,9 млн тонн (+15,1%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за десять месяцев составил 1 млрд 141 млн долл. (65,5%), из США – 322,3 млн долл. (18,5%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 195,4 млн долл. (11,2%). Из других стран было импортировано угля на сумму 82,3 млн долл.

Стоит отметить, что в сравнении с январем-октябрем 2020 года, в этом году доля импорта угля из России выросла с 60 до 65,5%.

Остановка экспорта энергетического угля в Украину:

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

С 1 ноября 2021 года Российская Федерация приостановила экспорт энергетического угля в Украину.

Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По состоянию на 15 ноября 2021 года запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) опустились ниже отметки в 400 тыс. тонн.

Автор: Анна Бредихина