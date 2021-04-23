В 2020 году Украина импортировала почти 16 млрд кубометров газа.

Украина может заместить до 20 млрд кубометров газа и полностью отказаться от импорта газа благодаря использованию энергетических растений для энергогенерации.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

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Сообщается, что в Украине плантации энергетических растений по состоянию на 2019 год составляли лишь 6400 га. Однако в Украине насчитывается около 4 млн га малопродуктивных и деградированных земель. Они не пригодны для сельскохозяйственных культур и часто остаются незадействованными.

Выращивание энергетических растений на таких землях является оптимальным решением, которое позволит одновременно: получать прибыль с малопродуктивных земель и постепенно восстанавливать их плодородие без дополнительных расходов бюджета; замещать импортный газ местными видами топлива; способствовать декарбонизации процесса производства тепловой энергии.

Отмечается, что максимальный потенциал замещения газа благодаря выращиванию энергетических растений и их использованию для производства энергии составляет в эквиваленте до 20 млрд кубометров в год. При этом в 2020 году Украина импортировала почти 16 млрд кубометров газа.

Что этому предшествовало

Ранее Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению инициировало и разработало совместно с Министерством энергетики, Биоэнергетической ассоциацией Украины, научными институтами и другими стейкхолдерами законопроект о развитии сферы выращивания энергетических растений в Украине.

Целью законопроекта является создание законодательных условий для активизации выращивания энергетических культур.

12 апреля 2021 года в Украине заявили о возможности заместить природный газ его аналогом, производимым из сельскохозяйственных отходов, что позволит сократить зависимость от импорта обычного голубого топлива.

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Автор: Игорь Орел