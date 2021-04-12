Для бытовых потребителей в Украине пока биометан будет слишком дорогим, но в дальнейшем его стоимость может сравняться с природным газом.

В Украине заявили о возможности заместить природный газ его аналогом, производимым из сельскохозяйственных отходов, что позволит сократить зависимость от импорта обычного голубого топлива.

Украина потенциально может ежегодно "добывать" 8 млрд куб. м биометана, при этом все украинское население за 2020 год потребило немногим больше природного газа, говорится в материале UBR.

Еще 7,6 млрд "кубов" голубого топлива было использовано для производства тепловой энергии. И именно в этом секторе, а также в электроэнергетике, чиновники видят основу будущего замещения природного газа биометаном.

Толчок к развитию рынка биогаза может дать принятие разработанного Минэнергетики и Госагентством энергоэффективности законопроекта. Ожидается, что его принятие приведет к стремительному развитию рынка и снижения уровня зависимости от импорта газа, заявил и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

Биогаз производится методом анаэробного сбраживания органических веществ. Биометан - это тот же биогаз, но очищенный до физико-технических характеристик, которые требуются от природного газа для его закачки в газотранспортную (ГТС) и газораспределительные системы (ГРС).

На данный момент биометан вдвое дороже своего ископаемого аналога. По словам главы правления биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) Георгия Гелетухи, на сегодняшний день стоимость биометана, в зависимости от исходного сырья, находится в диапазоне $350-700 за 1 тыс. куб.м, в то время как у природного газа - $250 за 1 тыс. куб.м. Поэтому, считают эксперты, наиболее перспективное направление его сбыта - экспорт в ЕС.

"Для Украины пока это дорогой продукт. Страны ЕС более богатые, они могут заплатить за биометан. К тому же там давно введены налоги на выбросы CO2 и, в связи с этим, выше стоимость традиционной энергии. Поэтому мой прогноз, что этот законопроект ближайшие лет 5 будет работать на экспорт биометана из Украины в ЕС", – говорит Гелетуха.

Эксперт отмечает, что выгодно покупать биометан будет промышленным компаниям из Украины, ориентированным на европейский рынок, например - металлургам, которые обеспечивают большую часть производственных процессов за счет сжигания природного газа. В ЕС уже сейчас учитывается, какое количество CO2 было выброшено в атмосферу при производстве тонны стали. С 2023 года там будет введен дополнительный налог на товары, при изготовлении которых было затрачено чрезмерное количество углекислого газа.

Также биометан можно использовать в автотранспорте и производстве электроэнергии.

Учитывая высокую стоимость, в Украине биометан не производят. На рынке работают только компании, выпускающие неочищенный, более дешевый в себестоимости биогаз для производства из него электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Читайте такжеЭнергия из отходов: сможет ли биоэнергетика сделать Украину энергонезависимой

Однако, льготы не дали ощутимого толчка для развития и этой отрасли. В отличие от солнечных и ветровых электростанций, объем производственных мощностей биогазовых установок к 2020 году существенного отстал от национального плана развития ВИЭ, составив 103,4 МВт против запланированных 290 МВт.

Как считают авторы законопроекта, главным образом тормозит инвестиции в биогазовые проекты их привязка к источнику сырья и сельскохозяйственным районам, вблизи которых нельзя найти постоянного потребителя тепловой энергии.

При этом, предложенный законопроект не устраняет проблему дороговизны биометана, говорится в материале UBR. Проект закона предлагает лишь запустить систему верификации этого топлива, чтобы конечный покупатель имел гарантии органического происхождения топлива.

Тем не менее, для бытовых потребителей в Украине пока биометан будет обходиться слишком дорого.

Однако в дальнейшем, по мере истощения запасов природного газа и его удорожания, в том числе за счет введения экологических налогов, стоимость органического и ископаемого газов может сравняться. И к тому моменту в стране уже может появиться развитый рынок биометана, который смогут направить на нужды населения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий