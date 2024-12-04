Украина рискует переплачивать до 140 млрд грн ежегодно за электроэнергию, если государство откажется от достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, подчеркивая важность реализации этого проекта.

По его словам, атомная энергетика является самым дешевым источником электроэнергии для страны. Один блок АЭС способен производить 7,2 млрд кВт-ч электроэнергии ежегодно по цене 1,70 грн за кВт-ч, что эквивалентно 12,4 млрд грн в год. Зато такое же количество электроэнергии, полученное из газовой генерации, обойдется в 72 млрд грн, а из солнечных электростанций - в около 60 млрд грн.

"Это означает, что в случае остановки проекта государство и потребители будут переплачивать в 5-6 раз больше за электроэнергию. Средства пойдут на пользу частным компаниям, которые занимаются газовой и солнечной генерацией, тогда как атомная энергетика значительно выгоднее для страны", - отмечает Борис Кушнирук.

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Экономист считает, что сопротивление достройке атомных блоков связано с лоббированием интересов частных производителей энергии. От этого проигрывают не только граждане, которые вынуждены платить больше за электричество, но и экономика страны в целом.

На этой неделе Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект о завершении строительства блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. На сегодня готовность энергоблока №3 составляет 80%, а энергоблока №4 - 25%. По словам эксперта, достройка этих блоков станет ключевым шагом к энергетической независимости Украины.