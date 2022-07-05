В то же время, мощность экспорта-импорта в Румынию с этой даты сократят.

С Украины начнет торговый обмен электроэнергией в направлении Словакии.

Информация об этом появилась на ресурсах "Укрэнерго". СМИ сообщают, что это произойдет 7 июля.

В то же время, мощность экспорта-импорта в Румынию с этой даты сократят со 100 МВт до 50 МВт.

Как сообщалось, 27 июня европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E согласовала начало коммерческого экспорта первых 100 МВт в Европу. Первым направлением для снабжения стала Румыния. Планировалось, что по результатам румынских аукционов будет рассмотрен вопрос открытия направлений в Словакию и Венгрию, но в целом на мощности 100 МВт.

Впоследствии планируется ее увеличение.

Импорт-экспорт в Румынию на 100 МВт стартовал с 30 июня. За неделю аукционов поступления от продажи "Укрэнерго" доступа к пересечению достигли 106 млн грн.

Количество победителей аукционов колеблется от пяти до девяти участников.

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