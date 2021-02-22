Кулеба и Рау отмечают, что Польша и Украина давно предупреждали об опасности, связанной со строительством "Северного потока-2".

Главы МИД Украины и Польши совместно обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Politico.

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Кулеба и Рау отмечают, что Польша и Украина давно предупреждали об опасности, связанной со строительством "Северного потока-2".

Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина выражать свою точку зрения.

"Но мы также твердо убеждены в том, что такого рода проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а следует использовать подход более широкой перспективы, учитывая интересы и безопасность Европы в целом", - считают Кулеба и Рау.

"Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем", - резюмировали министры.

"Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, разъединяющий проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили дипломаты.

Министры подчеркнули, следует отвергнуть утверждение, что "Северный поток-2" стал "слишком большим, чтобы потерпеть неудачу". Они предостерегли от достройки проекта.

"Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, наконец, безопасность и процветание Украины", - отметили главы дипломатии двух стран.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

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Автор: Елена Коваленко