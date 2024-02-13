В воздушных силах объяснили почему не все "Шахеды" удалось уничтожить.

В Днепре российские оккупанты били по гражданской инфраструктуре, пришлось эвакуировать больных из больницы. Об этом мэр Днепра Борис Филатов написал в Telegram по поводу последствий атаки "Шахедов" на город.

"из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных", - отмечает он.

По его словам, также приходится закрывать школы. "Потому что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится", - добавил он.

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Атака на Днепр

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что сегодня в Днепре "было горячо". "Работала ПВО больше всего именно в этом регионе. Враг пытался поразить и, к сожалению, есть там определенные повреждения, объекты топливно-энергетического сектора, которые враг часто атакует", - добавил он.

Игнат сказал, что сбито 16 из 23 дронов-"камикадзе". "Прифронтовые регионы атакуются сейчас чаще, а Днепр является регионом, который близко к линии фронта. Поэтому процент сбития таких целей как БПЛА типа "Шахед " может быть меньшим. Здесь ничего удивительного в том нет. Когда "Шахеды" пролетают дальше, в середину страны, то там их добивают по дороге", - сказал он.

Днепр массированно атаковали дронами и ракетами - подробности

Как сообщал УНИАН, вечером в понедельник, 12 февраля, российские оккупационные войска массово атаковали Днепр ударными беспилотными летательными аппаратами.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о движении дронов в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. За 20 минут они отметили, что несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Днепропетровщины курсом на Днепр.

В воздушных силах сообщили, что Россия в ночь на 13 февраля 2024 года атаковала Украину 23-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Беспилотники были запущены из районов Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - Крым. В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БпЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечалось, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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