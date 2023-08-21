Сербия заявила, что готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку.

В случае прекращения транзитного газового соглашения между Украиной и Россией Сербия готова нарастить транзит российского газа в Венгрию.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметив, что президент Сербии Александер Вучич лично пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе встречи в Будапеште, что как только Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, Сербия увеличит транзит, сообщает АР.

"Украина стремится прекратить заключенное ранее транзитное соглашение с Россией… Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, который через Сербию транспортируется в Венгрию", - сказал министр.

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В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.

Транзит российского газа

Венгрия получает газ из России по контракту, подписанному в 2021 году сроком на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию, в Венгрию поступает 1 млрд куб. м газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по "Турецкому потоку", а затем через Сербию.

В 2024 году завершается контракт на транзит российского газа через Украину.

16 августа 2023 года стало известно о том, что Украина не будет вести переговоры с РФ о продолжении транзита газа. Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко, заявив, что Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией относительно возможного продолжения транзита.

19 августа 2023 года министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова пустить российский газ через "Турецкий поток".

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