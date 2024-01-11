Отмечается, что европейские страны на данный момент имеют самый высокий уровень запасов газа.

Цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с августа. Трейдеры делают ставку на то, что огромные запасы газа на континенте позволят пережить зиму несмотря на то, что в регион пришли сильные морозы.

Издание Financial Times пишет, что эталонная цена на газ TTF достигла пятимесячного минимума в Амстердаме в начале января, поскольку инвесторы все больше уверены в том, что газовые запасы ЕС позволят им продержаться до более теплой погоды весной и далее.

Эталонная цена на Межконтинентальной бирже упала почти на 10% по сравнению с закрытием предыдущей недели, не поддавшись влиянию холодов после небольшого роста в среду до 31,19 евро за мегаватт-час. Эта цена значительно ниже, чем в этот же период год назад, когда она составляла около 70 евро за мегаватт-час.

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"Сказать, что зима на газовом рынке закончилась, было бы не слишком смелым заявлением, поскольку хранилища переполнены", - сказал один из газовых трейдеров.

Другой трейдер сказал, что некоторые уже начали переключать свое внимание на следующую зиму.

Уровень запасов газа в Европе стал предметом пристального внимания трейдеров после полномасштабного вторжения России в Украину и начала сокращения трубопроводных поставок, на которые исторически полагался этот блок. В ответ на это ЕС увеличил запасы газа на зиму, разместив часть избыточных закупок на Украине.

Несмотря на постоянные предупреждения Международного энергетического агентства о том, что Европе будет трудно пополнить свои запасы, регион оказался в комфортном положении на протяжении нескольких зим подряд.

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на понедельник запасы газа в хранилищах ЕС были заполнены на 83%, что является вторым по величине показателем для этого времени, по крайней мере, с 2011 года.

"Потребление газа остается значительно ниже нормального уровня, что в сочетании со здоровыми поставками СПГ и трубопроводного газа означает, что запасы в хранилищах уже второй год подряд намного выше нормы для этого времени года", - сказал Том Марцек-Мансер, глава отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS.

Высокий уровень запасов объясняется мягкой зимней погодой, а обширный импорт сжиженного природного газа прошлым летом также помог пополнить хранилища ЕС беспрецедентными темпами. По данным компании Kpler, в 2023 году страны ЕС импортируют почти 100 млн тонн СПГ, что на 5% больше, чем в рекордном 2022 году.

"Это не только помогает снизить риск возникновения каких-либо потрясений, связанных с предложением или спросом, в оставшуюся часть зимы, но и означает, что летом будет меньше дополнительного спроса на пополнение резервуаров", - говорит Марцек-Мансер.

Более того, ожидается, что похолодание в Европе не продлится долго: по данным американской компании DTN, на следующей неделе "в большей части континентальной Европы будет теплее обычного".

Если в Европе не будет экстремально холодной погоды до конца зимы, то, по мнению газовых трейдеров, хранилища ЕС могут быть заполнены на 50-55% к концу марта, который считается завершением зимнего газового сезона. Этот показатель сопоставим с рекордно высокими уровнями, наблюдавшимися в блоке в прошлом году.

Обычно Европа использует шесть месяцев с начала апреля для пополнения запасов. В течение пяти лет до 2023 года ЕС начинал сезон пополнения запасов с резервуарами, заполненными в среднем на 41%.

Европейская комиссия поставила цель заполнить хранилища на 45% в среднем по блоку к 1 февраля 2024 года, но заявила, что страны-члены должны "стремиться к достижению" 55%.

Однако цены на газ все еще остаются высокими по сравнению с уровнем цен до вторжения в Украину, а спрос со стороны крупных потребителей, таких как производители, снижается и замедляет экономическое производство. По данным ICIS, спрос на промышленный газ в 12 европейских странах, включая Великобританию, в период с 2017 по 2021 год был на 23,5% ниже среднего уровня.

"Всегда есть "но", - говорит Марко Заальфранк, глава отдела торговых операций в континентальной Европе энергетической группы Axpo. "Если февраль и март окажутся намного холоднее, чем ожидалось, то все равно может оказаться, что мы окажемся на уровне ниже среднего в период с 2019 по 2023 год".

В связи с резким сокращением трубопроводных поставок из России ЕС и Великобритания теперь в значительной степени зависят от импорта СПГ из таких стран, как США. Способность ЕС противостоять сокращению запасов газа в ближайшие зимы будет зависеть от того, сможет ли он обеспечить достаточное количество СПГ в летние месяцы на рынке, поскольку страны конкурируют за поставки с Азией.

"Европа лишилась гибких поставок газа, таких как внутренняя добыча в Гронингене и российский трубопроводный газ", - сказал Заальфранк.

Европейские цены на газ "будут реагировать быстрее и сильнее, чем в прошлом" из-за потери этих гибких поставок и необходимости привлекать в Европу грузы СПГ.

Ситуация с газом - последние новости

Европейские компании ускорили отбор природного газа из Украины в зимние месяцы, уменьшая вероятность того, что континент пострадает от очередного энергетического кризиса, в частности, роста цен на газ.

До войны "Газпром" обеспечивал около 60% потребления газа в Германии. С тех пор цены упали в 10 раз, а Германия научилась обходиться без российского газа. Теперь 60% потребления обеспечивает Норвегия.

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