Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что "Нафтогаз" готов отказаться от транзита российского газа уже сейчас, но есть нюансы.

Украина не собирается продолжать транзит российского газа после 2024 года, когда истекает срок действия действующего контракта.

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, отметив при этом, что "Нафтогаз" готов отказаться от транзита уже сейчас, особенно учитывая невыполнение Россией условий контракта.

Чернышов отметил, что на данный момент транзит продолжается "исключительно с целью поддержки наших европейских коллег".

Видео дня

"Не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Мы должны быть надежным партнером для наших европейских партнеров, для стран, которые в этом нуждаются. Но это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продлевать... Контракт завершится – транзит остановится", — сказал Чернышов.

Он также отметил, что Евросоюз не настаивает на продолжении украинского транзита так как планирует полностью отказаться от потребления российского газа до 2027 года.

"У меня лично были переговоры в Европейском Союзе, в Еврокомиссии с соответствующими руководителями по этому поводу, и мы не ощущаем каких-либо сигналов к "Нафтогазу" или Украине относительно продолжения этого транзита", — сказал Чернышов.

Война в Украине и отказ от российского газа

В июне 2023 года бывший руководитель компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявил, что транзит российского газа через Украину будет прекращен в 2024 году.

По его словам, сейчас газ из РФ в Европу транзитом через Украину идет в объеме 35-37 миллионов кубометров в сутки, а это около 13 миллиардов кубометров в год. При этом, действующий транзитный контракт между Украиной и Россией истекает в декабре 2024 года. Основными получателями этого газа по долгосрочным контрактам являются Италия, Австрия и Словакия.

В августе 2023 года сообщалось о том, что Украина готовится пройти зиму без транзита российского газа. Украинская газотранспортная система (ГТС) и подземные хранилища газа (ПХГ) готовы работать в условиях полного прекращения транзита российского газа через нашу страну. Даже в условиях обстрелов россиянами газовых объектов, Украина все равно сможет обеспечить стабильную работу ГТС.

Вас также могут заинтересовать новости: