Операторы ТЭЦ ООО "Евро-Реконструкция" и "Черкасское Химволокно" обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой отменить ценовые ограничения (прайс-кэпы) на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в письмах компаний к НКРЭКУ.

В своих обращениях к регулятору компании отмечают, что при действующих ценовых ограничениях на рынке они вынуждены продавать электроэнергию по стоимости, не покрывающей расходы, которые в первую очередь связаны с закупкой угля и ремонтной кампанией.

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Они подчеркивают, что это приводит к убыткам и ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону 2023/24.

"Учитывая вышеуказанное, предлагаем ускорить срок введения в действие указанного решения и отменить действующие ценовые ограничения на рынке электрической энергии с 11 июня 2023 года", - отметили в компаниях.

Ранее "Донбассэнерго" призвала НКРЭКУ безотлагательно отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.