С 1 октября стоимость электроэнергии составит 1,44 грн за кВт-ч, однако в пределах потребления до 250 кВт за месяц.

Уже осенью в Украине изменятся тарифы на электроэнергию. Украинцы, потребляющие до 250 кВт в месяц, будут платить 1,44 грн за один кВт-ч. Однако тем гражданам, которые будут потреблять больше электроэнергии, придется платить 1,68 грн. Теперь многие мечтают "вписаться" в норму и сэкономить свои средства.

В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению в Украине предоставили советы, которые помогут украинцам сэкономить и меньше платить за коммуналку.

Так, чтобы "вписаться" в 250 кВт в месяц, нужно взять за привычку основные принципы экономии электроэнергии.

Эксперты советуют:

Выключать свет, если в комнате нет людей;

Перейти на использование энергоэффективных лампочек. Предпочтение стоит отдать светодиодным (LED) энергосберегающим лампочкам, которые не содержат вредных веществ;

Установить датчики движения, они могут заметно экономить электроэнергию. В частных домах такие датчики стоит устанавливать у дверей и во дворе, а в многоквартирных домах - в подъездах, коридорах и на лестницах;

Для экономии электроэнергии стоит использовать бытовые приборы имеющие маркировку "А" или "A+". Холодильник такого класса будет потреблять на 30-50% меньше электроэнергии, чем такое же устройство, но класса "В";

Установка автоматических выключателей и выключение штекеров приборов из розетки может сэкономить деньги. Не стоит оставлять ПК или ноутбук в режиме ожидания на всю ночь, также это касается другой техники, которая не нужна и не используется в течение суток;

Также эксперты советуют не оставлять мобильные телефоны и другие приборы, которые работают от аккумулятора, подключенными к зарядным устройствам, когда они уже полностью заряжены;

Лед и снег в холодильнике и морозильнике могут сигнализировать о том, что устройство нуждается в очистке и размораживании. Грязные и забитые льдом холодильные камеры потребляют значительно больше электроэнергии. Также стоит следить за тем, чтобы дверца была плотно закрытыми;

Нельзя ставить теплую или горячую пищу в холодильник. Это становится причиной того, что устройство потребляет больше энергии и может быстро испортиться. В холодильнике следует устанавливать температуру на уровне от нуля до пяти градусов тепла;

Холодильник стоит устанавливать как можно дальше от плиты, нагревателя, колонки или бойлера, батареи и прямых солнечных лучей. Рядом с устройствами, которые производят тепло, охладительная техника будет потреблять слишком большое количество электроэнергии;

Читайте такжеНа складах ТЭС катастрофически не хватает угля: что будет с тарифамиКроме этого, эксперты советуют использовать СВЧ-печи, МХ-печи и индукционные плиты. Такие устройства быстро работают и экономично потребляют электроэнергию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что поставщикам коммунальных услуг разрешили отключать должникам газ, свет и воду. Для подключения людям придется не только платить долги, а еще и потратить деньги за услугу повторного подключения.

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Автор: Полина Кузенко