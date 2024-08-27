Украинцев призвали экономно потреблять свет, когда он появляется по графику.

В среду, 28 августа, облэнерго будут применять меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

"В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять свет, когда он появляется по графику, и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

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Состояние украинской энергосистемы – что известно

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что графики стабилизационных отключений будут действовать до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы. По ее словам, атака 26 августа стала одной из самых массированных атак именно на энергосистему.

Экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков сообщил, что жесткие ограничения электроэнергии в Украине могут быть 1-2 недели, пока специалисты не восстановят распределительные энергосистемы, разрушенные атакой россиян в ночь на 26 августа.

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