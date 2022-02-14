По словам народного депутата Палицы, Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по залежам газа.

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" предлагает изымать сверхприбыль газодобывающих компаний, который они получают в условиях рекордных мировых цен, на специальный счет. Средства из него смогут тратиться исключительно на бурение новых скважин для добычи газа с проектами, утвержденными Кабинетом министров. Об этом заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

"Мы должны увеличивать собственную добычу как можно быстрее, чтобы минимизировать последствия от запуска "Северного потока-2" и прекращения транзита российского газа через нашу ГТС. Вместо этого в Верховной Раде налоговики предлагают увеличить ренту за добычу природного газа до 69%, мотивируя это высокой маржой, которую получают газовики в условиях рекордного роста мировых цен на энергоносители. Действительно, когда цена превышает 200 долларов за тысячу кубометров, они начинают получать сверхприбыль. Но увеличивать налоги сегодня — это нонсенс! Ведь у нас стоит задача нарастить добычу собственного газа, чтобы обеспечить энергетическую независимость государства, а не просто собрать побольше денег в госбюджете!" - отметил Палица.

По словам народного депутата, Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по залежам газа, однако треть голубого топлива приходится импортировать по европейским ценам, что существенно влияет на его конечную стоимость для украинских граждан.

"Сегодня газ превратился в оружие. Парадокс в том, что его у нас много, но мы вынуждены покупать втридорога чужой. Украина занимает второе место в Европе по залежам газа — более 1,1 трлн куб/м. Больше только в Норвегии. При этом треть газа нам приходится импортировать по европейским ценам, что существенно влияет на конечный тариф для украинцев", — заявил Палица.